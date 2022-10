Adrian Secureanu vrea să-și „scape pielea” pe seama lui Sorin Oprescu. Avocat: „Managerul de la Malaxa era angajatul Primăriei!”

Florin Adrian Secureanu – fost manager al Spialului Malaxa acuzat de delapidare și condamnat pe fond pentru abuz în serviciu – a „bombardat” instanța cu solicitări de probe pe final de proces, doar pentru a trage de timp în vederea prescrierii faptelor. Medicul Secureanu, căruia îi plăcea să pozeze în „cavaler de Malta”, voia să-l cheme în proces pe fostul edil Sorin Oprescu sau să fie depusă la dosar „întrega arhivă a Spilatului Malaxa”.

Judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București i-a respins pe loc ambele cereri formulate de Florin Adrian Secureanu și se va pronunța până pe data de 31 octombrie cu privire la cererea procurorilor DNA de schimbare a încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina fostului manager.

Până ca instanța de fond să ia în discuție cererea DNA, avocații lui Secureanu au făcut tot posibilul să amâne acest moment folosindu-se de ceea ce în procesul penal se numește cerere de probe.

Mai întâi, avocații au cerut o „expertiză specializată în domeniul spitalicesc”, neapărat a fi realizată pe „documente specifice Spitalului Malaxa”. Argumentul avocaților a fost acela că expertiza procurorilor nu ar putea releva decât un „prejudiciu estimativ”, iar pentru soluționarea cauzei trebuie stabilit „prejudiciul exact”.

Avocata Spitalului Malaxa – parte civilă în proces – a arătat că nu există „documente specifice” spitalului.

„Nu înțelegem ce reprezintă acestă expertiză în domeniul spitalicesc. Se spune (n.r. – de către avocații lui Secureanu) că se va face pe documentația specifică a Spitalului Malaxa. Păi, nu există documente specifice spitalului. Se cere o expertiză, dar nu avem niciun obiectiv”, a arătat avocata.

Avocatul lui Florin Adrian Secureanu a explicat că încă din faza de urmărire penală a urmărit, prin acestă expertiză, atragerea răspunderii Primăriei Generale, în subordinea căreia era clientul lui.

Cu alte cuvinte, Florin Adrian Secureanu (în funcția de manager la Malaxa între anii 2009-2016) cerea tragerea la răspundere a lui Sorin Oprescu (primar general al Capitalei în perioada 2008-2015).

Deși nu a spus-o cu subiect și predicat în fața instanței, avocatul a lăsat să se înțeleagă că în perioada în care clientul său era manager la Spitalul Malaxa, Primăria Generală a făcut „an de an” controale la unitatea medicală și nici urmă de delapidare. Or, în perioada în care Secureanu era manager, la Primăria Municipiului București edil era Sorin Oprescu.

„Noi am cerut expertiză încă de la urmărirea penală. Nu a fost introdusă în cauză Primăria Generală, pentru că managerul Secureanu era angajatul Primăriei. În plus, Primăria Generală a efecutat an de an contoale. Nu a fost introdusă în cauză Primăria Generală. Exertiza DNA nu e făcută în apărare. De aceea noi am cerut expertiză, ca să știm care e prejudicul exact. Conform legii, prejudiciul trebuie să fie unul real”, a explicat avocatul lui Adrian Secureanu.

Judecător: „Se cere depunerea la dosar a întregii arhive de la Malaxa!”

Numai că judecătorul i-a dat o replica dură avocatului lui Adrian Secureanu, simțind că intenția apărării e să tragă de timp:

„Așa cum s-a arătat (n.r. – de către grefier, la strigarea cauzei) s-a depus la serviciul Registratură, de către inculpatul Secureanu, o cerere de probe. Trecând dincolo de teoria dreptului la apărare în procesul penal, se solicită depunerea în mod nediscriminatoriu a înteregii arhive a Spitalului Malaxa. Și ce vreți să dovediți cu plângerile penale? Că nu sunt înregistrate nicăieri, sunt doar niște file semnate de domnule Secureanu?”, a constatat judecătorul.

Magistratul fondului a anunțat că următorul termen al procesului va fi pe 31 octombrie, dată până la care se va pronunța pe schimbarea de încadrare juridică.

„Aștept să vă pronunțați prin închieiere și în funcție de asta o să facem în continuare apărări și cereri de probe”, a spus avocatul lui Secureanu.

Florin Adrian Secureanu are două dosare penale pe rolul instanțelor: unul pentru abuz în serviciu în care a primit o condamnare pe fond de 5 ani și 10 luni de pușcărie (cauză aflată acum la Curtea de Apel) și un dosar de delapidare pe rolul Tribunalului București.

În acest al doilea proces, reprezentantul DNA a anunțat la termenul din data de 5 septembrie că solicită schimbarea de încadrare pentru Adrian Secureanu din 4 infracțiuni de delapidare în formă continuată în o singură infracțiune de delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Pe „rețeta” aceasta a schimbării de încadrare a ajuns Sorin Oprescu la o pedeapsă de 10 ani și 8 luni de închisoare, deoarece și lui i s-a adăugat componenta agravantă la fapta de constituire de grup infracțional organizat.

De ce a fost condamnat Adrian Secureanu la aproape 6 ani de pușcărie

Faptele de abuz în serviciu comise de Adrian Secureanu pe vremea când era manager la Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” – printre care și acelea de a-și monta termopane la propria vilă pe banii unității medicale – sunt de o gravitate deosebită și denotă „perseverență din partea inculpatului”.

Detaliile se regăsesc în motivarea deciziei prin care „cavalerul” de Malta Adrian Secureanu a primit, pe fond, în primul dosar, o pedeapsă de 5 ani și 10 luni de pușcărie.

„La stabilirea naturii și duratei pedepselor și a modalității de executare se va ține seama de modul de comitere a faptelor descris anterior la pct.1-4, dar și de starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite - faptele prezintă un grad sporit de pericol social, atât abstract, ilustrat de natura și limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru aceste infracțiuni (închisoarea de la 2 ani și 8 luni la 9 ani și 4 luni), cât și concret, având în vedere modalitatea în care au acționat, pe parcursul unui interval de timp de mai mulți ani, ceea ce denotă perseverență din partea inculpatului (Secureanu Florin Adrian – n.r.), acestuia fiindu-i imputat un cumul de infracțiuni de abuz în serviciu (cinci), unele dintre ele în formă continuată. De asemenea, instanța va avea în vedere și cuantumul ridicat al prejudiciului cauzat Spitalului Clinic (Nicolae Malaxa – n.r.), precum și împrejurarea că acesta nu a fost acoperit integral până în prezent. (…) În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepselor, instanța se va orienta către stabilirea executării pedepselor în regim de detenție având în vedere cuantumul pedepselor rezultante, dar și gravitatea deosebită a acestor fapte în ceea ce îl privește pe inculpatul (Secureanu Florin Adrian – n.r.)”, se mai arată în dispozitivul deciziei.