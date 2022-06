Florin Adrian Secureanu, fost manager al Spitalului Malaxa, spune că dosarul în care este acuzat de delapidarea unității medicale este rezultatul „unei operațiuni” realizată de „oameni deosebți” care vor să îi facă rău. Acestora le transmite de pe treptele Tribunalului București un mesaj sumbru: Nu mai am nimic de piedrut. Eu am mormântul făcut, domnilor generali!”.

Ads

Dr. Secureanu este acuzat în acest dosar de o delapidare de peste 9 milioane de lei, acuzație pe care medicul o respinge categoric, luni, 27 iunie, după termenul de judecată.

„Sunt minciuni, niciodată nu am făcut așa ceva! Nu se pot deturna sume de bani dintr-un spital, oricât ai vrea! În spatele acestor operațiuni sunt niște oameni deosebiți, care îmi vor răul. (n.r.- Începe să se adreseze „oameilor deosebiți”) Nu am ieșit niciodată la atac! Opriți-vă! Am înregistrări cu toți. Domnilor care mă hărțuiți, am dovezi cu tot ce vreți să-mi faceți. Toate au o limită! Voi merge până la capăt, că nu mai am nimic de pierdut. Eu deja am mormântul făcut, domnior generali! V-am pupat!”, a declarat Florin Adrian Secureanu la ieșire din instanță.

Trebuie spus că fostul manager al Spitalului Malaxa a așteptat o oră în sediul Tribunalului Bucurelști, după încheierea procesului, pentru nu da ochii cu presa. Asta pentru că la ora târzie la care s-au încheiat dezbaterile, cele două ieșiri auxiliare ale instanței erau închise, astfe că Florin Adrian Secureanu nu putea părăsi Tribunalul București decât pe ușa principală. Tot atâta timp l-au așteptat la ieșire avocata, precum și o doamnă în etate – vopistă într-un roșu aprins, purtând niște ochelari de soare extravaganți – care îl susținea fervent.

Ads

În sala de judecată, avocata fostului manager al Spitalului Malaxa cerut efectuarea unei noi expertize, separat de cea finaciar-contabilă. Ea a arătat că expertiza realizată de DNA are doar două pagini și este insuficientă pentru acuzarea clientului ei de delapidare.

Din cine ar fi fost compus „lanțul infracțional” până la Secureanu

„Experții nu au arătat din culpa cui există acest prejudiciu. În baza a ce s-a realizat expertiza de două pagini? Considerăm că s-ar impune realizarea unei noi expertize, dar cu experți din domeniul medical, că Malaxa e spital, nu un simplu SRL. (…) Încercăm să demonstrăm că (n.r. – lui Secureanu) nu i se poate reține un prejudiciu, el fiind ultimul care aplica ștampila. Dacă nu veți admite o nouă expertiză, atunci măcar o sulpimentare a celei vechi, să vedem care e prejudiciul și cine e responsabil. Lanțul infracțional până la domnul Secureanu era realizat din șefii de departamente, șefii de laboratoare. Domnul Secureanu nu putea să verifice fiecare document în parte, ci semna în baza unor aprobări ale Consiliului de Administrație sau ale Consiliului Director. (…) Avem un dosar făcut în baza unor simple declarații, facturi și extrase de cont. Nu considerăm că se poate stabili un prejudiciu doar pe baza acestor documente! (…) Traian Nica a fost cel care a spus (n.r. – procurorilor) că Secureanu i-a impus și a făcut…Chiar dacă între ei erau anumite raporturi, era naș de cumetrie (n.r. – Secureanu este nașul lui Traian Nica) asta nu înseamnă că între ei sunt relații de prietenie! Traian Nica i-a sustras (n.r. - lui Secureanu) acte din birou și le-a predat procurorilor”, a declarat în fața instanței avocata lui Adrian Secureanu.

Ads

Șapte inculpați au „bătut palma” cu procurorii pentru pedepse cu suspendare

Avocatul lui Mihai Mesner – om de afaceri inculpate în dosar – a dezvăluit marea problemă a lui Florin Adrian Secureanu, anume că până la trimiterea în judecată ceilalți inculpați au încheiat cu procurorii acorduri de recunoaștere a vinovăției, în schimbul unor pedepse cu suspendate. Adică au recunoscut tot ce au scris procurorii DNA în rechizitoriu, iar în prezent au rămas să se judece Adrian Secureanu și alți 3 inculpați.

„Cunoaștem că atunci când DNA a sesizat instanța de judecată acest dosar avea 11 inculpați, din care 7 au optat pentru pricedura simplificată. Acești co-inculpați au fpst audiați în baza acestei procedure, nu pe situația de fapt. Este absolut necesar ca ei să fie audiați ca martori în prezenta cauză”, a declarat avocatul lui Mihai Mesner.

În mai 2017, Florin Adrian Secureanu a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru delapidare, iar Spitalul Malaxa s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 9.144.053 de lei.

Ads

Potrivit rechizitoriului DNA, Adrian Florin Secureanu a deţinut funcţia de manager al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa” din Bucureşti, în perioada 1 aprilie 2007 până la data de 29 noiembrie 2016.

Acuzațiile procurorilor DNA pentru fostul manager de la „Malaxa”

„După numirea în funcţia de manager, respectiv din anul 2009 şi până la data demiterii acestuia din funcţie (29 noiembrie 2016), inculpatul Secureanu Florin-Adrian a conceput şi pus în aplicare mai multe mecanisme prin care şi-a însuşit sume semnificative de bani din patrimoniul spitalului, în cuantum total de 9.144.053,4 lei”, acuză DNA.

Secureanu şi-ar fi însuşit sume de bani în numerar din casieria Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”, activitate concretizată în perioada 4 mai 2009 – 23 noiembrie 2016, cu justificarea achitării în numerar a unor bunuri şi servicii evidenţiate ca fiind livrate/prestate de două societăţi comerciale cu comportament fiscal neadecvat.

„În realitate, aceste două societăţi comerciale nu au livrat/prestat niciun bun/serviciu spitalului. Din probatoriul administrat în cauză s-a reţinut că, în perioada menţionată, în acest mod, inculpatul Secureanu Florin Adrian şi-a însuşit suma totală de 1.944.537,45 lei”, susţin procurorii.