Un Codex din Egipt ascundea secrete sub literele sale: Text necitit de nimeni de 2.000 de ani

În urmă cu mai mulți ani, expertul biblic Peter Williams a observat ceva ciudat în spatele literelor unui Codex creștin din Egipt, pe care îl analiza la Universitatea Cambridge. După o cercetare multispectrală s-a descoperit că manuscrisul ascundea ceva secret, un catalog pierdut în istorie al stelelor întocmit de astronomul grec Hipparchus, în urmă cu peste 2.000 de ani.

Ads

Surprinzătoarea descoperire a scos la iveală cea mai veche hartă a cerului găsită vreodată în istorie, potrivit Ancient Origins.

În lumea digitală modernă, sarcina de a identifica stelele, planetele și sateliții și de a afla ce fac plantele, în funcție de locul în care se află Luna în ciclul său, este munca aplicațiilor.

Statele Unite vor să adopte un plan controversat: Operațiunea care va schimba vremea în lume

Dintre acestea, Star Map Tracker, Star Gazer și Stellarium Mobile, toate aduc viața cerului nopții prin simpla apăsare a unui buton. În vremurile străvechi, oamenii cu un IQ mai mare încercau adesea să înregistreze trecerea stelelor folosind doar vizualizarea lor doar cu privirea.

Secretul ascuns în spatele literelor Codexului din Egipt a dezvăluit diagrama stelară a cerului, pierdută. Hipparchus a fost faimosul matematician, astronom și geograf grec care a trăit în secolul al II-lea î.Hr.

Ads

Nu numai că Hipparchus a fost părintele trigonometriei, dar el a elaborat și marele ciclu cunoscut sub numele de precesia echinocțiilor. El a calculat că schimbarea treptată a orientării axei de rotație a Pământului durează aproximativ 26.000 de ani pentru a finaliza un ciclu.

Un nou fenomen neobișnuit descoperit: Ceva neștiut din aer ne îmbolnăvește

Potrivit unui studiu recent publicat în Journal for the History of Astronomy, o echipă de oameni de știință a aplicat imagistica multispectrală pentru a dezvălui „nouă folii de pagini care conțin indicii ale unui text care fusese scris peste”, într-un Codex vechi din Egipt.

Ads

Astronomul grec Hipparchus a lucrat la catalogul de stele de pe bolta cerească între anii 162 și 127 î.Hr. Coordonatele lizibile ale unei singure constelații, Corona Borealis, pot fi recuperate din foliile din Egipt, dar cercetătorii cred că este probabil ca întregul cer nocturn să fi fost cartografiat de Hipparchus la un moment dat.