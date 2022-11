Cele mai mari 25 de secrete ale oamenilor care au trăit 100 de ani: Adăugați-le în viața voastră și ajungeți centenari

Experții arată că în urma cercetărilor efectuate în rândul centenarilor din întreaga lume au ieșit la iveală secretele celor care trăiesc 100 de ani și mai mult. Aceștia au dezvăluit prin mărturii vii care sunt cei mai importanți factori care conduc la creșterea longevității până la limita psihologică de un secol și dincolo de ea.

Trebuie menționat faptul că 1 din 7 milioane de oameni din Occident trăiesc chiar și peste 110 ani, ducând o viață cumpătată, echilibrată și plină de optimism, activă și cu o dietă sănătoasă, potrivit Cheapism.

Fiecare dintre acești centenari și-au lăsat mărturiile vii urmașilor lor, însă experții spun că în afara vieții lor liniștite mai intervine și un gram sau mai mult de gene primite de la părinți.

Vă prezentăm mai jos cele mai mari 25 de secrete ale oamenilor care au trait 100 de ani, așa cum le-au comunicat rudelor, prietenilor și experților.

1.Dietă bogată în ulei de măsline și ciocolată

Cel mai bătrân om din lume conform Guiness World Records (Cărții Recordurilor) care a trăit vreodată (din înregistrările existente) a fost franțuzoaica Jeanne Louise Calment, născută în 1875 și care a murit în 1997, la 122 de ani și 164 de zile.

Ea a rămas activă, practicând scrima până la 100 de ani, atribuind viața ei lungă faptului că râdea frecvent, și-a uns cu ulei de măsline pielea, a mâncat ciocolată câte 1 kilogram pe săptămână. Totul asociat cu o dietă sănătoasă pentru inimă.

2.Mese sănătoase, mai mici

Cel mai vârstă bărbat care a trăit vreodată a fost Jiroemon Kimura, născut în 1897 și care a murit la 116 ani în 2013. Motto-ul său personal era ”mănâncă lumină pentru a trăi mai mult”. El spunea că trebuie să mănânci doar până ești sătul în proporție de 80%.

3.Sushi și somn 8 ore pe noapte

Misao Okawa a fost cea mai bătrână persoană din lume până a murit la 117 ani, în 2015, la Osaka, în Japonia. Întrebată despre secretul longevității ei, ea a răspuns: „Și eu mă întreb de asta!”. Secretul a fost consumul de sushi și somnul de cel puțin 8 ore pe noapte, a spus ea.

4.Paste și ouă

O altă fostă persoană centenară, Emma Morano din Vercelli, Italia, a trăit aproape 118 ani din 1899 până în 2017. Ea a urmat aceeași dietă timp de 90 de ani, constând din paste proaspete, un fel de mâncare din carne crudă și trei ouă pe zi - toate acestea fiind adesea corelate cu speranța lungă de viață, ca majoritatea aspectelor dietei mediteraneene.

5.Totul cu moderație

Născut în 1903, supercentenarul polonez-israelian Yisrael Kristal a fost cel mai în vârstă supraviețuitor în viață al Holocaustului și, pentru scurt timp, cel mai bătrân om în viață înainte de moartea sa în 2017, la vârsta de 113 ani.

Secretul lui a fost dezvăluit de fiica sa, Kristal: ” Atitudinea lui față de viață a fost: totul cu moderație. El mânca și dormea moderat și spunea că o persoană ar trebui să aibă întotdeauna controlul asupra propriei sale vieți și să nu lase viața să-l controleze, în măsura în care acest lucru este posibil."

6. Nu lăsa nimic să te deranjeze

O altă centenară a fost Sarah Knauss, care a murit la 119 ani în 1999. „A fost o persoană foarte liniștită și nimic nu o deranja”, a spus fiica sa, Knauss, despre ea. De aceea a trăit atât de mult”.

7.Evită mâncarea fast food și ocupă-te de propria afacere

Născută în 1896, Besse Cooper a devenit cea mai în vârstă persoană în viață și a opta persoană confirmată că trăiește 116 ani înainte de a muri la aceeași vârstă în 2012. Ea și-a atribuit viața lungă faptului „de a se ocupa de propria afacere și a nu consuma mâncare toxică, precum cea fast food”.

8.Nu ieși niciodată la pensie

Ruth Gruber s-a născut în 1911, înainte ca femeile să aibă dreptul la vot și a devenit o fotojurnalistă legendară, corespondent străin și autoare înainte de a muri la vârsta de 105 de ani.

Sfatul ei de a-ți crește longevitatea a fost fidel eforturilor ei jurnalistice: „niciodată, niciodată, niciodată, niciodată să nu te retragi, să nu te pensionezi”.

9.Iubește ceea ce faci

Pediatrul din Atlanta dr. Leila Danemarca a trăit până la 114 ani înainte de a muri în aprilie 2012, retrăgându-se de la muncă cu doar 11 ani înainte, la vârsta de 103 ani. Sfatul ei pentru a obține o astfel de longevitate a fost simplu: „Mai mult, trebuie să iubești ceea ce faci. Orice trebuie să faci este să lucrezi. Orice îți place să faci, este să te joci."

10. Fii drăguț cu toată lumea

O altă recomandare sănătoasă pentru a-și prelungi viața a venit de la Bonita Zigrang din Rancho Palos Verdes, California, care a murit în 2015, la vârsta de 110 ani. Secretul ei, a spus ea, a fost „Doar să fii drăguț cu toată lumea”.

11.O soție bună și multă mișcare

Samuel Henry Ball, alias Errie, a murit în 2014, la vârsta de 103 ani, atribuindu-și longevitatea „Să ai o soție bună. Să fii activ tot timpul. Să bei puțin”

12. Să ai multe scopuri în viață și să întâlnești mulți oameni

A fost cel mai bătrân investitor activ în viață înainte de moartea sa în 2015, newyorkezul Irving Kahn a trăit până la 109 ani și a dat un răspuns cu mai multe fațete despre secretele sale pentru a trăi mai mult:

”În primul rând, ai nevoie de o dietă hrănitoare, cu multe legume și salate. Ia mult aer curat. În al treilea rând, nu bea. Eu beau cel mult un pahar de vin la fiecare trei luni. În al patrulea rând, trebuie să fii mereu în mișcare, să fii deschis, să cunoști oameni din toată lumea. Și, în al cincilea rând, ai o mulțime de interese și învață lucruri pe care încă nu le poți face — care te mențin tânăr!"

13. Planifică totul din timp, împărtășește ce știi și urcă pe scări

Înainte de moartea sa, la vârsta de 105 ani, în 2017, centenarul japonez Dr. Shigeaki Hinohara a fost unul dintre cei mai longeviv medici din lume și a publicat mai mult de o duzină de cărți după împlinirea a 75 de ani.

Numeroasele lui sfaturi pentru a rămâne în formă până la bătrânețe includ: planifică totul întotdeauna din timp, împărtășește ceea ce știi, retrage-te târziu, urcă mereu pe scări și consumă suc de portocale în fiecare dimineață.

14. Mănâncă prune uscate zilnic

Originar din Yonkers, New York, Morris Lensky s-a născut în 1911 și a murit în 2012, la vârsta de 101 de ani. Când a fost întrebat cum a supraviețuit atât de mult, Lensky a răspuns simplu: „Trebuie să fii norocos, dar am făcut ce e mai bun dintre lucruri, când s-au întâmplat lucruri rele. Am mâncat și prune în fiecare zi”.

15.Mult ulei de arahide

Satele Chengmai din provincia insulară Hainan din China au una dintre cele mai mari rate de rezidenți cu vârsta de peste 100 de ani, mai mult de 200 dintr-o populație totală de 560.000. În 2013, strănepoata unui astfel de rezident, pe nume Li Aizhu, născută în 1900, a spus că pretinsul secret al bunicii ei a fost să mănânce mult ulei de arahide - o sursă bună de vitamina E și antioxidanți care pot reduce factorii de risc pentru boli de inimă.

16.Roagă-te, iubește, iartă și mănâncă legume

Daisey Bailey a fost o supercentenară afro-americană născută în 1896 și care a murit în 2010 la vârsta de 113 ani, lăsând în urmă 20 de nepoți și 30 de strănepoți. În adevăratul mod al bunicilor, Bailey a spus că longevitatea ei se datorează practicilor ei de a se ruga mereu, a iubi, a ierta și a mânca legume.

17.Rămâi optimist

După moartea lui Bailey, Mississippi Winn a devenit cea mai bătrână afro-americană în viață până când i-a venit și vremea, în 2011, cu puțin înainte de a împlini 114 ani. Ea a evitat produsele lactate și a luat o aspirină și o vitamină pe zi și, deși nu a oferit niciun „secret” pentru longevitate, totuși ea a fost o persoană optimistă care a evitat să se supere.

20.Mănâncă un mic dejun consistent, fără fumat

Printre cei mai bătrâni bărbați care au trăit vreodată, Benjamin Harrison Holcomb și-a atribuit longevitatea faptului că a mâncat mereu un mic dejun bogat, dar și lipsei de vicii, fumat, alcool - nu a băut niciodată. Holcomb a murit în 2000, la vârsta de 111 ani.

21.Bea bere și ține legătura cu Dumnezeu

De ziua ei, în 2015, Agnes Fenton, din New Jersey, și-a sărbătorit cel de-al 110-lea an pe Pământ cu o bere - băutura pe care o spune că este una dintre cheile longevității sale. A murit la 112 ani, spunând că ”mai trebuie să ții legătura cu Dumnezeu”.

22.Mergi pe jos, nu conduce mașina

Veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial care a mărșăluit alături de Martin Luther King Jr., George Boggess a murit în 2016, la vârsta de 104 ani. El și-a atribuit viața lungă unui stil de viață activ. „Îmi atribui longevitatea în mare măsură mersului pe jos” și nu condusului mașinii.

23.Noroc și gene trainice

Un alt supercentenar care nu și-a făcut griji niciodată să ingereze înghețată și alte dulciuri, Paul Marcus avea 101 ani când a oferit poate cel mai precis răspuns despre cum să trăiești peste un secol: norocul.

"Unul, trebuie să ai gene bune. Doi, trebuie să fii al naibii de norocos timp de 100 de ani. Și trei: Încearcă să nu mănânci nimic nesănătos”.

24.Ai grijă de tine, înaintea celorlalți

O altă centenară, brazilianca Maria Gomes Valentim da Silva, care s-a născut în 1896 și a trăit până la vârsta de 114 ani, a spus că secretul ei pentru o viață lungă era să se îngrijească de ea însăși înaintea altora, plus să nu lipească din micul dejun fructele, cafeaua și pâinea.

25.Dumnezeu din ceruri

Înainte de a muri în 2019, Anthony Mancinelli din Newburgh, New York, deținea un record mondial unic - cel al celui mai bătrân frizer din lume, el s-a născut în Italia în 1911. Secretul: ” Doar un singur bărbat știe secretul. El spune: „Cine este acela?” Am spus: „Omul de sus, Dumnezeu”.