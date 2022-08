Mesajele cutremurătoare de pe „pietrele foamei”, scoase la iveală de secetă. „Dacă mă vezi, să plângi”

Canicula și seceta au lovit vara aceasta aproape toată Europa.

Apele au ajuns la un nivel extrem de scăzut, așa că în unele râuri din Cehia și Germania au putut fi văzute „Pietrele Foamei”, cu mesaje care ar data din anii 1600.

Pe pietrele din râul Elba, care a scăzut dramatic, un mesaj sculptat pe pietre spune „Dacă mă vezi, să plângi”. În trecut, în momentul în care nivelul apei scădea atât de dramatic, lumea se confrunta cu foamete.

„Secetele recente din Europa au făcut din nou vizibile „Piatrele Foamei” în unele râuri cehe și germane. Aceste pietre au fost folosite pentru a marca nivelul extrem de scăzut al râului, care ar prezice foamete.

Acesta, în râul Elba, este din 1616 și spune: „Dacă mă vezi, să plângi””, se arată într-o postare de pe Twitter.

