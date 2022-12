Sebastian Lăzăroiu: ”Austria este o enclavă rusească în inima Europei. Politicienii au vândut statul austriac Moscovei”

Analistul politic Sebastian Lăzăroiu susține, într-o analizaă publicată pe Facebook, că ”Austria este o enclavă rusească în inima Europei”.

Lăzăroiu afirmă că ”e multă corupție în România, dar corupție ca la Viena n-o să găsiți în altă țară europeană, cu excepția Ungariei. Politicienii austrieci pur și simplu au vândut statul austriac Moscovei”.

Analiza publicată de Sebastian Lăzăroiu:

"Speak softly and carry a big stick; you will go far", spunea Theodore Roosevelt referindu-se la un stil de diplomație. Sigur, când zicea "big stick", el se referea la puterea militară a Statelor Unite, însă, în lumea de azi, "big stick" poate să însemne multe.

Uniunea Europeană e un club select, al oamenilor cu limbi catifelate și fracuri lungi, dar fiecare poartă la el o bâtă noduroasă. Noi, neam de ciobani, am zis că nu se face să intri în salon îmbrăcat scrobit și să se ți se vadă ciomagul ieșind prin frac, la spate. Na, am avut mereu complexul ăsta, fiindcă ne-am luat după aparențe, am zis mereu că "poate nu merităm" sau că "suntem intre prieteni" și n-am avut suficient spirit de observație cât să remarcăm că toți "prietenii" ăștia simpatici, chiar când râd și se lingușesc între ei, au grijă să li se vadă bâtele de sub fracuri.

Așa se face că, azi, am ajuns la mâna unui "prieten drag" despre care știam și noi, cum știa toată lumea, că este o enclavă rusească în inima Europei. Ba, mai rău, l-am invitat și în casă și am făcut afaceri împreună, alimentând bugetul Moscovei, sau l-am lăsat să cutreiere prin păduri și să taie la liber copaci. OMV, Erste, Reiffesen, Schweighofer,... numiți-le voi pe toate.

E multă corupție în România, dar corupție ca la Viena n-o să găsiți în altă țară europeană, cu excepția Ungariei. Politicienii austrieci pur și simplu au vândut statul austriac Moscovei. L-au vândut pe banii luați de ei și acoliții lor din companii. Cum? Am zis au vândut statul austriac? Da, propriu-zis nu există azi un stat austriac decât cu numele.

Serviciile de securitate ale statului austriac răspund la un singur telefon din Lubyanka. Nu cred că există acolo un politician cu influență care să nu aibă butoanele la Moscova. Dar banii i-au luat ei, n-au intrat în bugetul Austriei. Ei au luat bani și i-au băgat în buzunar cedând efectiv controlul statului nu la Bruxelles, la Moscova.

Deci la ei nu e corupție la ghișeu sau comisioane pe contracte la stat, ca în România, acolo clasa politică a vândut direct controlul statului. Poate fi corupție mai mare decât asta? Azi, in timp ce vorbim, alte și alte rachete finanțate de companiile austriece cad în Ucraina.

Noi ce facem legat de asta, domnilor politicieni? Pentru că aceiași politicieni de la Viena și companiile lor ne vor vinde și pe noi la fel cum și-au vândut statul”.