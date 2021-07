Numele unui alt lider liberal ar fi aparut zilele acestea pe masa premierului Florin Citu pentru functia de ministru al Finantelor, dupa ce Alexandru Nazare a fost demis.

Surse liberale au precizat pentru Ziare.com ca este vorba despre Sebastian Burduja, reconfirmat zilele trecute in functia de presedinte al PNL Sector 1 si unul dintre liberalii catre care se indreapta multe dintre reprosurile primarului Clotilde Armand.

Liberalul nu a anuntat inca public pe cine va sustine la congresul PNL din toamna, insa aceleasi surse au precizat ca este foarte probabil ca Burudja sa il sustina pe Florin Citu.

Asa cum Ziare.com a scris AICI, si Dan Vilceanu, presedintele filialei din Gorj a PNL, cunoscut in mediul politic si drept "premierul din umbra al Romaniei", ar fi in carti pentru postul de ministru al Finantelor.

Cine este Sebastian Burduja

Sebastian Burduja a absolvit in Romania cursurile Colegiului National "Mihai Viteazul" din Bucuresti si a fost absolvent si sef de promotie al Scolii Nr. 11 "Ion Heliade Radulescu".

Ulterior, si-a continuat studiile in strainatate. Potrivit CV-ului, a absolvit Universitatea Stanford din Statele Unite, cu specializarea principala in Politica si sub-specializari in Economie si Sociologie.

Din 2008 pana in 2011, si-a continuat studiile la Universitatea Harvard, absolvind in paralel doua programe de masterat: MBA la Harvard Business School si MPP la Harvard Kennedy School of Government.

In 2009 si-a lansat un ONG dedicat studentilor din strainatate, Liga Studentilor Romani din Strainatate, iar la evenimentul de lansare au participat personaje precum Dan Voiculescu, Mircea Geoana, Sebastian Ghita, Mihai Gadea, potrivit jurnalistilor de la G4media

La evenimentul de atunci a participat si Marinel Burduja, tatal lui Sebastian Burduja, fost vicepresedinte al bancii Bancorex, devalizata in anii 90 in urma acordarii a sute de imprumuturi preferentiale unor fosti angajati ai Securitatii comuniste.

In 2016 Sebastian Burduja a ajuns doctorand la Academia de Studii Economice si in 2019 obtine titlul de Doctor in Economie si Afaceri Internationale cu calificativul "Summa Cum Laude".

Intre 2011-2012 a fost consultant al Dalberg Global Development Advisorsā (en), companie de consiliere strategica care dezvolta strategii de tara si proiecte de dezvoltare la nivel inalt pentru tarile emergente, in parteneriat cu organizatii ca G20, Banca Mondiala, Organizatia Natiunilor Unite s.a, iar din 2012 pana in 2015 a lucrat ca specialist in dezvoltare la Banca Mondiala, la sediul central din Washington D.C., coordonand proiecte pentru regiunea Europa si Asia Centrala, inclusiv in Romania.

In 2016 a fondat partidul Partidul Actiunea Civica a Tinerilor (PACT) si a candidat ca independent pentru Camera Deputatilor, ratand insa intrarea in Parlament. In 2017 si 2018, Burduja a fost prezent la mitingurile anti-PSD din Bucuresti.

Ulterior, in martie 2019, partidul lui Burduja a fost cooptat de PNL, iar in august 2019, in cadrul Consiliului National al Partidului National Liberal, a fost ales vicepresedinte PNL la nivel national. Este numit si presedinte interimar al filialei PNL Sector 1.

Aceasta functie politica o va ocupa pana in februarie 2020, atunci cand va fi ales presedinte cu drepturi depline. In decembrie 2019 a fost desemnat ca secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice, iar odata cu alegerile generale organizate in decembrie 2020, devine deputat de Bucuresti, functie pe care o detine in prezent.