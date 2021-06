Cum vrea PNL sa rezolve criza gunoaielor din Sectorul 1: Sa ne asezam si sa discutam cu toate cartile pe masa VIDEO

Reprezentantii PNL Sector 1 anunta organizarea unei intalniri, marti, 15 iunie, la Primaria de sector, cu participarea institutiilor implicate in rezolvarea "crizei gunoaielor", afirmand ca singura solutie este de a discuta "cu toate cartile pe masa".

"Pentru rezolvarea crizei gunoaielor, PNL Sector 1 propune o intalnire deschisa si constituirea unui grup de lucru de urgenta, maine, 15 iunie, la ora 16,00, in sala de Consiliu de la Primaria Sectorului 1. La aceasta intalnire au fost invitate toate institutiile avizate pe subiect si partile implicate: Prefectura Bucuresti, Garda de Mediu, ANRSC, ministerul Mediului, primarul Sectorului 1, consilierii locali, consilierii generali, parlamentarii de Bucuresti, jurnalistii, societatea civila etc.", se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de PNL Sector 1.

Grupul de lucru va avea de facut un raport si sa prezinte opiniei publice toate datele si solutiile identificate.

"Singura modalitate in care vom rezolva aceasta situatie este sa ne asezam la masa si sa discutam cu toate cartile de fata, altfel lucrurile vor degenera de la o zi la alta si vom ajunge intr-o situatie fara iesire. PNL este de partea cetatenilor Sectorului 1. Nu ne intereseaza rafuielile publice, ci aerul pe care il respira bucurestenii si protectia sanatatii lor. Sunt mai multe solutii pentru a reduce cheltuielile cu serviciul de salubrizare, respectiv pentru controlul calitatii prestatiilor. De opt luni de zile ele nu au fost aplicate de aparatul primarului, desi noi le-am prezentat si solicitat public", a declarat Sebastian Burduja, presedintele PNL Sector 1, intr-o conferinta de presa organizata la sediul filialei.

In cadrul conferintei, Ramona Porumb, viceprimar PNL Sector 1, si echipa de consilieri (Adrian Oianu, Daniel Ciungu, Dan Podaru si Dinu Gheorghe) au prezentat o serie de informatii privind situatia gunoaielor din sectorul 1, evolutia evenimentelor in timp, precum si propriile evaluari din cadrul activitatii din Primarie si Consiliul Local.

Prefectul Capitalei Alin Stoica afirma, saptamana trecuta, ca nu isi poate da acordul cu privire la declararea starii de alerta in Sectorul 1, in contextul problemelor privind ridicarea gunoiului de catre Romprest. El adauga ca din notele de constatare ale Garzii de Mediu rezulta ca nu se justifica declararea starii de alerta, masura ceruta de primarul Clotilde Armand.

Ulterior, prefectul Capitalei declara ca, in urma discutiilor, Primaria Sectorului 1 si-a asumat sa plateasca sortatorii, pentru a degreva situatia, in contextul in care prestatorul nu mai vrea sa plateasca sortatorii, iar Romprest este pe strazi deja si isi indeplineste obligatiile de salubritate.

Judecatoria Sectorului 1 a admis, joi, cererea Romprest de incuviintare a executarii silite a Primariei.