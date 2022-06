13 morți și sute de răniți după o scurgere de gaze toxice într-un important port din Orient VIDEO

13 oameni au murit și 251 au fost răniți luni, 27 iunie, în urma unei scurgeri de gaze toxice dintr-un rezervor de depozitare în portul Aqaba, din Iordania, relatează Reuters.

Scurgerea de gaze s-a produs după ce un rezervor plin cu gaz toxic a căzut în timpul transportului, a declarat purtătorul de cuvânt al direcţiei de siguranţă publică, potrivit agenţiei de ştiri de stat Petra.

Un videoclip postat pe pagina de Twitter a televiziunii de stat a arătat un rezervor de depozitare când cădea în timpul transportului şi se trântea de puntea unei nave. Se pot observa gaze de culoare galbenă care se ridică în aer în timp ce oamenii fug.

A chlorine gas explosion at Jordan's 🇯🇴 only port of Aqaba killed at least 13 people injured 251

Officials said the cylinder contained 25 tons of chlorine destined for export to Djibouti 🇩🇯