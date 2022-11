Petre Daea este sigur că alimentele nu se vor mai scumpi: ”Nu sunt motive obiective”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, 2 noiembrie, că nu există motive obiective pentru o scumpire a produselor agroalimentare.

Ministrul a subliniat că preţurile în producţia primară şi în procesare s-au stabilizat.

”Nu sunt motive să se scumpească produsele agroalimentare. Nu sunt motive obiective pentru că producţia primară, în zona aceasta, s-a stabilizat preţul, în procesare s-a stabilizat preţul, la energie şi la gaz. Aşa că nu vor creşte preţul”, a spus Petre Daea, întrebat de jurnalişti dacă ar trebui să ne aşteptăm la scumpiri ale produselor.

Ads

Ministrul Agriculturii a participat la evenimentul de lansare a iniţiativei Penny ”100 de idei de business pentru România”.

”Domnul director general (Daniel Gross, CEO Penny România - n.r.) spunea că are 400 de beneficiari, furnizori. Hai să vă spun, pentru că n-a pus la socoteală Casa de Comerţ care a intrat în Penny în urma unei discuţii pe care am avut-o la Ministerul Agriculturii. A venit cu o săptămână de zile în urmă. Spunea despre acest program excepţional, cu esenţă economică. Şi am spus da, plecăm la drum cu o telecomandă foarte bine pusă la punct din vedere al marketing-ului. Zice, pe data de 2 când este ziua dumneavoastră. Şi atunci zic, pentru a fi o satisfacţie deplină, până atunci, haide să intraţi în colaborare cu Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea. Un partener al nostru în discuţia respectivă zice "nu e posibil domnule ministru, că aici trebuie foarte multe formalităţi, asta nu e". Nu, nu plecăm! Haideţi să începem! Şi iată că am început. Vă felicit şi vă mulţumesc”, a mai declarat Petre Daea.

El a precizat că România trebuie să valorifice potenţialul pe care îl are pentru că nu există altă şansă de progres în ţară decât aceea de a produce, a prelucra şi a valorifica producţia autohtonă.