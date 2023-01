Serviciul de informații militare al Rusiei ar avea legătură cu scrisorile capcană trimise în Spania. Mesajul pe care au vrut să-l transmită

Agenția de informații militare GRU a Rusiei ar fi fost în spatele scrisorilor capcană cu explozibil trimise autorităților din Spania la sfârșitul anului 2022.

Concret, GRU ar fi dat indicații unor asociați ai unui grup militant de supremație albă din Sankt Petersburg pentru trimiterea scrisorilor, potrivit unor oficiali americani anonimi, conform The New York Times, transmite The Moscow Times.

Potrivit NYT, anchetatorii spanioli, care au lucrat cu omologii din SUA și Marea Britanie, cred că Centrul 161 de pregătire a specialiștilor în scopuri speciale al GRU, cu sediul la Moscova, a folosit Mișcarea Imperială Rusă, un grup radical cu membri și asociați în întreaga Europă, ca intermediar în această campanie.

„Scopul aparent al campaniei a fost acela de a semnala că Rusia ar putea da lovituri teroriste în întreaga Europă.

Capacitatea de a folosi Mișcarea Imperială Rusă ca forță proxy în anumite momente este utilă pentru serviciile secrete rusești, în special pentru că astfel este mai dificil pentru țările rivale să atribuie acțiunile guvernului rus”, a scris ziarul, citând oficiali americani anonimi.