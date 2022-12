Scriitorul Salman Rushdie, atacat cu un cuțint în timpul unei conferințe din SUA, lansează un fragment din următorul său roman

La patru luni după ce a fost grav rănit într-un atac cu cuţitul în nordul Statelor Unite, scriitorul britanic Salman Rushdie a dezvăluit luni, un fragment din următorul său roman în revista The New Yorker, potrivit AFP.

Prestigioasa revistă a elitei culturale americane a postat un fragment intitulat "A Sackful of Seeds" (Un sac plin de seminţe) din cel de-al 15-lea roman al lui Rushdie, "Victory City", care va fi publicat la începutul lunii februarie de Penguin Random House. Cartea spune "povestea epică a unei femei" în secolul al XIV-lea, în ceea ce astăzi face parte din India, potrivit editorului. The New Yorker a precizat că primul fragment va fi publicat în numărul din 12 decembrie al revistei, care va ajunge luni la chioşcurile de ziare.

Rushdie însuşi a confirmat luni, pe contul său certificat de Twitter, publicarea de către prestigioasa revistă americană a fragmentului din "Oraşul Victoriei".Este pentru prima dată de la 9 august când Salman Rushdie se exprimă pe Twitter.

Este pentru prima dată de la 9 august când Salman Rushdie a ieşit pe Twitter pentru a anunţa lansarea romanului său în februarie 2023. Trei zile mai târziu, pe 12 august, în timpul unei conferinţe la Chautauqua, în nordul statului New York, în apropiere de marele lac Erie, celebrul autor al "Versetelor satanice" a fost grav rănit într-un atac cu cuţitul de către un tânăr care s-a aruncat asupra lui în timp ce se pregătea să vorbească.