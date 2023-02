Nicola Sturgeon a demisionat miercuri, 15 februarie, din funcţia de prim-ministru al Scoţiei, după opt ani de mandat, lăsând funcţia fără un succesor clar şi cu problema independenţei nerezolvată, relatează Reuters.

BBC a citat o sursă apropiată lui Sturgeon care a declarat că aceasta "s-a săturat", un gest ce ar aminti de cel al premierului Noii Zeelande, Jacinda Ardern, care a demisionat luna trecută declarându-se copleşită de anii de mandat.

Sturgeon a devenit liderul Partidului Naţional Scoţian (SNP), aflat la guvernare, în urma referendumului pentru independenţă din 2014, când ţara a votat cu 55% la 45% pentru a rămâne ca parte a Regatului Unit.

Ea a suferit o lovitură în noiembrie, când instanţa supremă din Regatul Unit a decis că guvernul scoţian nu poate organiza un al doilea referendum fără aprobarea Parlamentului britanic.

Sturgeon a declarat în replică că va transforma următoarele alegeri generale britanice într-un referendum de facto pentru a spori presiunea asupra Westminster.

De asemenea, Sturgeon, în vârstă de 52 de ani, a fost implicată recent într-o dispută privind politicile referitoare la persoanele transsexuale, după ce Scoţia a adoptat un proiect de lege pentru a facilita schimbarea sexului legal al persoanelor. Guvernul conservator al premierului Rishi Sunak a răspuns spunând că va bloca proiectul de lege. A fost prima dată când a invocat dreptul de veto asupra unei legi scoţiene şi a motivat că ar avea un impact mai larg asupra Regatului Unit.

