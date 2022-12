Părinții și profesorii, vinovați pentru bullyingul din școli

Povestea unei națiuni în care victimele bullyingului părăsesc școlile în care au fost agresați este mereu una tristă. Școlile în cauză nu sunt mutate din loc de comunitățile din care fac parte și reconstruite așa cum se cuvine. Nu. Rămân în continuare strâmbe, și nimeni și nimic nu le clintește. Sistemul triumfă, victimele pleacă, problemele structurale rămân. Un fapt de netolerat în comunitățile responsabile, un fapt banal în cele în care educația și morala au eșuat.

Milostenia față de agresor face casă bună cu indiferența față de abuz și cu culpabilizarea victimei. Într-atât de bună încât dă naștere unei generații următoare convinse - ab intio - că victima a zis sau a făcut ea ceva. Îngăduința cotidiană față de mici încălcări ale legii și "scuzabilitatea" față de orice derapaj sunt piesele sociale potrivite pentru a construi o masă amorfă de persoane fără atitudine, spirit civic și grijă față de semeni. Acea societate civilă statică pe care politicienii autohtoni au sedat-o și modelat-o vinovat timp de peste 30 de ani. Pentru lipsa empatiei sociale există o vină colectivă a părinților și profesorilor, nu se reduce totul exclusiv la factorul politic. În România, există o rigurozitate nocivă a păstrării aparențelor și un egoism existențial dominat de binele personal și dezinteresul față de binele comun.

Pe acest fond, este dificil de observat că exagerata clemență față de corupt, delincvent sau abuzator reprezintă o valoare într-o societate infracțională, nu într-o națiune europeană verticală. Lipsa de solidaritate în rândul părinților este un subiect mereu ocolit. Cu toate acestea, ea există. Indiferența nu aduce niciodată nimic bun. Nici eterna expectativă, nici postura de spectator! Mult prea des implicarea este privită ca o blasfemie iar responsabilitatea ca o abominație. Toleranța față de nedreptate a devenit sinonimă cu demotivarea și resemnarea, ceea ce este profund greșit.

Dragi părinți și profesori, nu propagați în rândul tinerei generații mentalitatea de învins! Un copil este frecvent bătut, discriminat sau hărțuit într-o școală? Nu transferăm copilul, nu schimbăm școala, nu negăm existența problemei, nu justificăm agresiunea. Ne implicăm cu toate resorturile disponibile în rezolvarea situației respective. Nu totul se reduce la etalarea opulenței nepăsării. Într-o astfel de situație problema este a comunității școlare în ansamblul ei, nu doar a familiei din care provine copilul victimă a bullyingului.

Câteva lucruri de reținut:

- Bătaia este ruptă din rai? Nicidecum. Este desprinsă din răutate, limitări și neputință și se circumscrie sferei abuzului și ilegalului.

- "Capul plecat sabia nu-l taie?" Nimic mai fals. Neimplicarea este deseori motivată de principiul "să nu sufere copilul". Dar oare nu suferă deja fiind supus mereu bullyingului? Îndemnul la acceptarea situației este de netolerat.

- "Să nu facem valuri?" Ba da, să facem dacă un elev este tratat necorespunzător. A nu face valuri este sinonim cu a fi laș. Neimplicarea este o formă de complicitate.

- Abordări justificative de tipul "da, ce a făcut, că n-a omorât pe nimeni" sau "a greșit și el, că este om" sau abordări indiferente de felul "asta e" sau "să-și ducă crucea" nu pot fi tolerate în cazurile de bullying.

- În niciun caz nu pot fi tolerate enormități debitate de felul "cine suntem noi să judecăm?". Cum cine suntem? Suntem cei de care depinde binele copiilor noștri. Sau răul.

Utilizarea instrumentelor legale aflate la dispoziția părinților este mereu o opțiune mai bună decât resemnarea. Indirect, expunerea la bullying a copiilor este o alegere a adulților. Evident, o alegere greșită. Prea des aud părinți care acceptă diverse tipuri de nedreptăți comise împotriva copiilor lor pe motiv că unitatea de învățământ este de top. Dacă școala sau liceul sunt bine cotate, nu însemnă că violența este tolerabilă.

"Totalitatea uzanțelor socio-morale formează fibra unui popor". Totalitatea alegerilor noastre ne definesc. Inclusiv lipsa de atitudine, milostenia față de agresor, indiferența față de abuz și culpabilizarea victimei!

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

