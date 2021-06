Vouchere pentru meditatii in cazul copiilor defavorizati, propunerea unui fost ministru al Educatiei

Daniel Funeriu, fost ministru al Educatiei, propune ca elevii defavorizati sa primeasca vouchere pentru meditatii, astfel incat sa poata recupera materia pierduta in pandemie. Chiar daca se tin ore remediale in acest sens, acestea nu se desfasoara decat in unitatile de invatamant care au facut solicitare catre inspectorate. Propunerea urmeaza sa fie analizata de Sorin Cimpeanu, actualul ministru al Educatiei.

Nu toti elevii au avut acces la scoala online, iar 40% dintre acestia au pierdut circa 30 de saptamani de scoala, potrivit Digi24.ro.

O solutie e sa oferim vouchere pentru meditatii celor mai saraci copii la toate clasele, mai ales la cele mici. Pentru ca pandemia a dus la pierderi educationale masive trebuie sa livram cu orice pret cunoastere copiilor incurajand profesorii sa dea meditatii, prin impozite mici si fara birocratie, si trebuie sa ajutam financiar copiii sa ia meditatii. Dam miliarde pe pensii speciale, dam miliarde pe vouchere pentru electrocasnice, dar la mintea copiilor cine se gandeste?", a declarat Daniel Funeriu, potrivit sursei citate.