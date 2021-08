Cum va începe școala în plin val patru de pandemie. Cursuri despre vaccin și cabinete de imunizare în instituțiile de învățământ

Numărătoarea inversă până la începutul noului an școlar a început, iar copiii mai au sub o lună până se vor întoarce în sălile de clasă, în 13 septembrie. Cu toate că toți elevii vor merge la școală fizic, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat deja mai multe măsuri care se vor lua, unele deja stabilite, altele la nivel de idee, în contextul pandemiei de COVID-19.

Mai exact, este vorba despre înființarea unor centre de vaccinare în unitățile de învățământ, unde se vor putea imuniza atât copiii care au peste 12 ani, cât și cadrele didactice. În plus, masca o să fie, în continuare, obligatorie în incinta școlilor.

Sorin Cîmpeanu a declarat că există și un proiect ce vizează introducerea în școli a unor lecții despre vaccin, virusuri și ARN mesager. Mai mult, luni, 16 august, ministrul Educației a spus că se discută și despre oferirea unor stimulente de vaccinare elevilor, dar că nu va lansa nicio ipoteză până când scenariul nu va deveni o decizie a guvernului.

Cabinetele de vaccinare din școli

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a declarat pentru Ziare.com că susține atât campania de vaccinare, cât și înființarea cabinetelor de imunizare în școli, dar toate acestea cu o singură condiție: ca vaccinarea să nu fie obligatorie.

”Nu avem absolut nimic împotriva cabinetelor de vaccinare atâta timp cât direcțiile de sănătate publică își asumă că pot îndeplini acest rol. Chiar nu avem de ce să ne opunem atâta timp cât nu vorbim de un caracter obligatoriu.

Noi, ca federație, am participat alături de minister și guvern la aceste campanii, dar nu susținem obligativitatea atâta timp cât acest vaccin nu intră în schema obligatorie și nu are un raport științific dus până la capăt, pentru că durează undeva până în 2023-2024 ca timp.

Campania de informare trebuie făcută de către profesioniști, familia trebuie să aibă posibilitatea să aleagă”, declară Iulian Cristache.

Cursuri despre vaccin

Referitor la posibilitatea ca elevii să participe la cursuri despre vaccin, Iulian Cristache susține că orice informație diseminată de un specialist poate să vină în ajutorul copilului. Cu toate acestea, punctează un aspect important, și anume că atât copilul, cât și familia acestuia, ar trebui să fie informați, ținând cont că este puțin probabil ca un copil de 12-13 ani să poată lua singur această decizie.

”Eu nu sunt doctor. Eu citesc, mă documentez. Așa a făcut și copilul meu, care are 16 ani, are deja capacitatea să spună da sau nu. Dar îmi e greu să cred că un copil de 12 ani are această capacitate. Inclusiv familia trebuie să fie informată pentru că el singur, chiar dacă este informat, nu poate să ia decizia singur la 12-13 ani. Dacă are 16-17 ani, deja vorbim de alt palier de înțelegere.

În ciclul primar și gimnazial categoric este nevoie ca familia să fie informată împreună cu copiii și mai departe să se decidă în cunoștință de cauză”, mai spune Iulian Cristache.

Profesorii și vaccinarea obligatorie

Tot mai multe state discută despre vaccinarea obligatorie în rândul profesorilor. Chiar în urmă cu o săptămână autoritățile din Italia au anunțat că profesorii vor fi nevoiți să prezinte un certificat de vaccinare pentru a intra la cursuri.

Întrebat despre acest aspect, Iulian Cristache a explicat că acest lucru nu ar duce decât la ”un război civil de idei între profesori și restul societății”.

”Nu sunt de acord în sensul în care, dacă intervine obligativitatea, trebuie să vină la nivelul întregii societăți.

Să zicem că eu aș fi profesor și că nu m-aș fi vaccinat. Trimiteți copilul la mine la școală, eu pot să întreb copilul dacă s-a vaccinat, sau dacă are sub 12 ani, dacă familia lui s-a vaccinat. Și atunci ajungem la un război civil de idei între profesori și cealaltă societate.

Deci răspunderea pentru acest vaccin trebuie gândită la nivel de societate, profesorii nu sunt rupți de context”, concluzionează Iulian Cristache.

Situația copiilor vaccinați în România

Campania de vaccinare în rândul copiilor a început în 2 iunie, iar în primele două săptămâni au fost imunizați 13.391 de minori, cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, după cum anunța la momentul respectiv Valeriu Gheorghiță.

Cu toate acestea, nu există date concrete în privința numărului la care s-a ajuns în prezent deoarece în informarea zilnică privind persoanele care s-au imunizat în ultimele 24 de ore nu este menționată și categoria de vârstă.

Situația profesorilor vaccinați în România

Sorin Cîmpeanu declara, în 26 iulie, că ”60% din personalul din învățământ este deja vaccinat”. Cu toate acestea, nu a specificat despre ce categorie este vorba sau dacă sunt incluse și cadrele didactice din mediul universitar în acest procent.