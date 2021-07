Universitatea Babeș-Bolyai se extinde pe litoral. A cumpărat cu 1 milion de euro fostul complex restaurant Dunărea din Neptun

Universitatea se claseaza intre primele 500 de institutii de invatamant din lume si pe primul loc in Romania in domeniul educatiei si cercetarii economice FOTO Adevarul.ro/ Vladimir Roșulescu

Universitatea Babeș-Bolyai a cumpărat prin licitație, de la stat, cu 1 milion de euro Fostul Complex Restaurant Dunărea din Neptun și îl face bază academică.

Adjudecarea a fost realizată în urma licitației organizate de către statul român și a fost validată de forurile UBB pe 14 iulie, când au fost semnate actele cu RA-APPS, potrivit instituției.

Baza științifică va avea funcții educaționale, de cercetare-dezvoltare-inovare și de relații cu societatea.



Problema cumpărării unui spațiu pe litoral, în zona Dobrogei, s-a pus după ce „cei de la facultățile de Istorie, Mediu, Geografie solicitau universității să închiriem spații. Am explorat și căutam soluții, chiar ne gândeam să colaborăm cu universitățile partenere din Consorțiul Universitaria, să apelăm la spațiile colegilor de la universitatea din Iași, sau din București. Dar întâmplător am văzut oportunitatea de la RA-APPPS și atunci am ales această variantă”, a declarat pentru Edupedu.ro rectorul Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Daniel David.

„La Neptun statul va fi de stațiune academică științifică a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, va fi și bază de practică pentru studenți, și bază de cercetare”, a precizat rectorul UBB.

„Imobilul a fost achiziționat prin licitație de la RA-APPS, nu știu prețul exact, dar știu că a costat undeva la 800.000 de euro, plus TVA”, a mai spus David.

Complexul Restaurant Dunărea are două clădiri și un teren cu o suprafață de 4.680 de metri pătrați. Este situat în stațiunea Neptun, str. Trandafirilor nr. 12, jud. Constanța:

Noua stațiune de cercetare va fi destinată și proiectului european al “Inițiativei celor Trei Mari”.

„Prin angajamentul forurilor de decizie din UBB (Rector/Consiliu de Administrație/Senat) vom dezvolta acolo o stațiune științifică și academică a UBB, care să aibă funcții (1) educaționale, (2) de cercetare-dezvoltare-inovare și (3) de relație cu societatea. Demersul a fost motivat (1) de jos în sus – solicitările de practică și/sau de cercetare în zona Dobrogei/Mării Negre din partea cadrelor didactice, a cercetătorilor și studenților UBB (iar închirierea unor spații pe măsura nevoilor nu este fezabilă) și (2) de sus în jos, în condițiile în care UBB, ca o universitate globală world-class de 5 stele (QS*****), nu poate să nu fie ancorată în proiectul european al „Inițiativei celor Trei Mari (I3M)” (ex. în digitalizare, energie etc.), aceasta și în coordonare cu proiectul Danubius în care dorim să fim parte activă prin stațiunea științifică/academică de la Coronini’’, a afirmat rectorul UBB, Daniel David.

UBB mai are alte șase stațiuni de cercetare științifică/academice: Stațiunea științifică Arcalia (jud. Bistrița-Năsăud), Stațiunea Științifică Danubius (jud. Caraș-Severin), Centrul de Cercetări Biologice din Jibou (jud. Sălaj), Complexul Beliș (jud. Cluj), Complexul Baru (jud. Hunedoara), respectiv Baza Didactică, Arheologică și de Cercetări Interdisciplinare “Hadrian Daicoviciu” (jud. Hunedoara).

Pe 13 iulie, Universitatea "Babes-Bolyai" a cumparat hotelul Opera Plaza cu 40 de milioane de lei, pentru a fi noul sediu al Facultatii de Drept.

Universitatea "Babes-Bolyai", prin Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, se claseaza intre primele 500 de institutii de invatamant din lume si pe primul loc in Romania in domeniul educatiei si cercetarii economice. Asa arata clasamentul Quacquarelli Symonds în 2021.