Un vot pentru stimularea lecturii în rândul elevilor

Sinonim cu educația de excelență de aproape un sfert de secol, Complexul Educațional Laude-Reut este lider în dezvoltarea de proiecte educațional-culturale de mare impact pentru elevi și părinți.

De data aceasta, tematica proiectului ce urmează a vă fi prezentat este legată de lectură și plăcerea de a citi de la vârste fragede, în aceste vremuri când există tentația ecranelor și a realității virtuale.

Simona Dobrin, profesor Laude-Reut pentru învățământ primar, a organizat și promovat, în cadrul școlii, o inițiativă extraordinară și originală, sub denumirea O nouă poveste, un alt povestitor, nominalizată la concursul CRED-Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți.

Din cele aproape 460 de înscrieri la concurs, au fost alese 150 de proiecte în finala Selecției Naționale "Creatori de educație". În perioada 15-31 iulie 2021 publicul poate vota online pentru un proiect dintre cele înscrise, votul reprezentând 10% din punctajul final. Toate activitățile vor fi evaluate și de o comisie națională, formată din experți in educație și se vor alege 20 de proiecte câștigătoare, iar lista acestora va fi anunțată în toamna acestui an.

Votați pentru O nouă poveste, un alt povestitor, conectându-vă cu contul Google, aici https://www.creatorideeducatie.ro/concurs/o-noua-poveste-un-alt-povestitor/

"Deoarece am observat, în ultimii ani, o tendință a copiilor de a nu citi, am căutat o variantă de a le stimula interesul și dragostea pentru lectură. Astfel, am inițiat, în anul 2012, programul,, O nouă poveste, un alt povestitor’’ care s-a desfășurat o dată pe săptămână, într-o oră de limba română, aleasă la începutul fiecărui an școlar. În cadrul acestei ore, am adus invitați din diferite domenii, care au ales să le citească elevilor lecturi captivante. Faptul că nu le era prezentat finalul poveștii, i-a determinat pe copii să citească pentru a-l afla singuri, ajungând ca la finalul proiectului, aceștia să să îndrăgească mult lectura și să caute să își îmbogățească lista de cărți citite.

Proiectul a fost foarte bine primit atât de către elevi, cât și de către părinți, dovadă fiind feedback-urile receptate de la aceștia, dar și de la invitații avuți la clasă. La finalul clasei a IV-a, elevii din cele două generații au putut număra zeci de cărți citite și se pot lăuda cu un vocabular dezvoltat, precum și cu rezultate extraordinare la concursurile sau evaluările școlare.

Elementele de originalitate și creativitate au constat în faptul că lectura nu a fost prezentată doar de profesorul de la clasă, ci și de invitați surpriză. Copiii nu au fost informați înainte nici despre invitați, dar nici despre lecturile ce urmează a fi prezentate. De asemenea, tot ca element surpriză a fost și finalul poveștilor, pe care trebuiau să îl descopere singuri, prin lectură proprie. A doua zi, la clasă, se relua discuția despre ce au descoperit citind singuri, cum li s-a părut lectura, fiind determinați să își exprime opiniile proprii și să le argumenteze.

Copiii au fost curioși nu numai să afle ce lectură le va fi prezentată în ora respectivă, ci să afle lucruri noi și interesante despre invitații avuți. Faptul că au putut interacționa cu numeroase persoane din medii diferite de cele cu care erau familiarizați, le-a dezvoltat copiilor abilitățile de a adresa întrebări, de a-și exprima opiniile față de informațiile primite prin intermediul lecturilor prezentate, de a argumenta și justifica alegerile făcute în anumite situații, de a dezbate dileme și probleme apărute în poveștile prezentate.

Având în clasă elevi cu dislexie, acest exercițiu a contribuit substanțial la îmbunătățirea ritmului citirii și la găsirea de soluții practice pentru a le face sarcina mai ușoară. De exemplu, pentru acești copii, lecturile au fost imprimate pe hârtie galbenă, cunoscut fiind faptul că pentru copiii dislexici acesta este un mijloc de "a stabiliza" cumva literele pe foaie. De asemenea, textele au fost scrise cu font mare, uneori cu litere mari de tipar și însoțite de imagini în clasele mici, astfel încât să le fie mai ușor să asocieze conținutul cu imaginea.

La acest proiect au fost invitați să participe, fizic sau online, atât cadre didactice din școală, directori de cicluri, președinta Complexului Educațional Laude-Reut, doamna Tova Ben Nun-Cherbis, părinți sau elevi mai mari, precum și personalități publice (scriitor, actori, instructori de yoga etc) ori dascăli din alte școli. După fiecare activitate, feedback-ul primit de la elevi și/sau invitați a fost unul foarte bun, proiectul fiind apreciat și preluat și la alte clase sau școli.

Deja proiectul se bucură de succes în rândul elevilor care refuzau inițial să citească. Cu siguranță, este un proiect care poate fi implementat în multe contexte și medii școlare, pentru că toți copiii sunt curioși să afle cum citesc alți oameni, care este maniera lor de interpretare a rolurilor personajelor, sub ce formă poate fi prezentată o poveste sau o poezie", declară Simona Dobrin.

