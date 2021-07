Doi tineri, cercetați penal după ce au încercat să se înscrie la Facultatea de Drept cu diplome de Bacalaureat suspecte de fals

O tânără de 24 de ani şi un bărbat de 30 de ani, originari din judeţul Botoşani, au încercat să se înscrie la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava în baza unor diplome de Bacalaureat care, conform poliţiştilor, „ridică suspiciuni rezonabile de fals”, relatează Adevărul.ro.

Miercuri, în jurul orei 14.30, reprezentanţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava au depus o sesizare la Biroul Universitar din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava, cu privire la faptul ca două dintre diplomele de Bacalaureat depuse de doi candidaţi la dosarele de admitere ridică suspiciuni rezonabile de fals. Informaţia a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Suceava, Ionuţ Epureanu.

Diplomele au fost depuse de un tânăr de 30 de ani şi de o tânără de 24 de ani, amândoi din Botoşani. „S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată si uz de fals, fapte prevăzute si pedepsite de art. 322 si 323 din Codul Penal, cercetările fiind continuate de catre poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava sub coordonarea unităţii de parchet”, a declarat Ionuţ Epureanu.

Diplomele false sunt un flagel chiar și la vârful administrației publice. Luna trecută, fostul director al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova Bogdan Bratu, acuzat ca a prezentat acte de studii falsificate, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru infractiunea continua de inselaciune. El ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de lei CNAIR, avansand in functie pe baza diplomei false si incasand salariul in mod necuvenit.