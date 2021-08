A fost suplimentat numărul de locuri în sistemul de învățământ preuniversitar. Vor fi cu 3.500 mai multe

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a anunţat, joi, că numărul posturilor din sistemul de învăţământ preuniversitar va fi mărit cu 3.500, având în vedere faptul că vor trebui să aibă mai puţini elevi clasele şi îşi vor începe activitatea din toamnă noi grădiniţe.

„Toate aceste măsuri necesită un plus de resursă umană, acest plus de resursă umană necesită suplimentarea numărului de posturi, care a fost făcută prin hotărâre de Guvern pentru un cuantum de 3.500 de posturi, care se adaugă la cele 286.550 de posturi existente în acest moment în învăţământul preuniversitar”, a afirmat Sorin Cîmpeanu, la finalul şedinţei de joi a Guvernului.

Ministrul Educaţiei a mai spus că suplimentarea posturilor este necesară deoarece 39 de grădiniţe noi vor începe activitatea, iar legea prevede reducerea numărului de elevi din clase.

„Legea 185 prevede reducerea numărului de elevi în clasă pentru învăţământul primar la maximum 22 plus 3, adică 25 de elevi în clasă; pentru învăţământul gimnazial la maximum 26 plus 3, adică 29 de elevi în clasă şi pentru învăţământul liceal, cu excepţia clasei a IX-a, la 30 plus 3, adică 33 de elevi în clasă. Este nevoie de o creştere a numărului cadrelor didactice. Am spus cu excepţia clasei a IX-a pentru că, în plus faţă de reglementările din Legea 185, există acel ordin de ministru din anul 2021 pe care l-am promovat pentru reducerea numărului de elevi în clasă, de la 28 la 26, respectiv 24 în funcţie de filieră”, a completat Cîmpeanu.