Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a declarat duminica, 27 iunie, in privinta pierderilor inregistrate in scoli in pandemie, ca nu ar ezita sa scurteze vacanta de vara la o luna, pentru recuperarea acestora.

Daniel Funeriu, sustine idei precum aceea ca elevii trebuie sa studieze la scoala mai multa materie, sa mearga la scoala mai multe zile si avanseaza ideea ca dupa pierderile inregistrate in pandemie, sistemul trebuie sa faca "un mars fortat pentru a livra copiilor ceea ce ei au pierdut".

Ads

"Avand in vedere pierderile din pandemie, noi acum trebuie sa facem un mars fortat pentru a livra copiilor ceea ce ei au pierdut in aceasta pandemie. Nu as ezita sa fac cativa ani cu o vacanta de vara de o luna. Ar fi o masura greu primita de profesori si inteleg acest lucru, dar prima noastra datorie este fata de elevi. Deci as scurta la o luna", a afirmat Daniel Funeriu duminica, in emisiunea Insider Politic difuzata de Prima Tv.



El sustine ca Romania este una dintre tarile europene cu cea mai lunga vacanta de vara si cea mai scurta perioada a anului scolar, dand exemplul altor tari in care anul scolar este considerabil mai lung.