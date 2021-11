Senator USR: „Redeschiderea fizică a şcolilor când încă dai oxigen în parcări de spitale nu poate fi acceptată decât parţial”

Senatorul USR Ştefan Pălărie, preşedintele Comisiei de Muncă din Senat, a atras atenţia că a condiţiona deschiderea scolilor în format fizic doar de gradul de vaccinare a profesorilor din şcoală riscă fie să închidă şcolile mici, fie să le transforme în focare de transmitere comunitară şi a arătat că nici vaccinarea peste noapte a celor aproximativ 50,000 de profesori încă nevaccinaţi la nivel national nu rezolvă mai nimic, iar pragul de 60% de profesori vaccinaţi este greu de atins, mai ales în şcolile cu un număr redus de cadre didactice.

Ştefan Pălărie susţine că premisele pe care îşi bazează ministrul educaţiei decizia de a deschide şcolile în format fizic sunt cel puţin îndoielnice.

De asemenea, el spune şi că nicio altă ţară europeană nu a luat în considerare gradul de vaccinare al profesorilor drept criteriu de redeschidere a şcolilor în format fizic.

”Avem PANDEMIE "MADE IN ROMANIA", cu cifre halucinante - număr de îmbolnăviri grave şi număr de decese. Avem OMS prezent aici ca sa înţeleagă cum de am ajuns aici şi mai ales ce trebuie făcut. Ministrul Cîmpeanu rezolvă problema tot MADE IN ROMANIA, cu o reţetă inconştientă proprie care leagă deschiderea şcolilor cu prezenţă fizică de un indicator care nu numai că nu a fost utilizat în nici o alta ţară în combaterea pandemiei, dar nici nu este identificat ca fiind un factor major de impact asupra îmbolnăvirilor”, spune parlamentarul USR, potrivit unui comunicat.

Vaccinarea peste noapte nu este o soluție

Senatorul USR Ştefan Pălărie arată că nici vaccinarea peste noapte a celor aproximativ 50,000 de profesori încă nevaccinaţi la nivel national nu rezolvă mai nimic, iar pragul de 60% de profesori vaccinaţi este greu de atins, mai ales în şcolile cu un număr redus de cadre didactice.

Astfel, Ştefan Pălărie este de părere că deschiderea şcolilor în format fizic ar fi trebuit condiţionată de rata de vaccinare a UAT-ului.

”Propunerea mea este integrarea datelor din SIIIR cu platforma de vaccinare, pentru a putea calcula rata de vaccinare a colectivităţii şcolare adulte - adăugând aici şi părinţi. Opinia mea este că această măsură măcar transmite părinţilor clar că ţine şi de ei personal, de alegerea lor de a se vaccina, să ofere comunităţii şi propriilor copiii posibilitatea de învăţare în format fizic”, a afimat el.

Senatorul USR acuză atât politizarea campaniei de vaccinare cât şi a deciziilor privind formatul de desfăşurare a procesului educativ, cu rezultate nefaste atât pentru elevi dar şi pentru eforturile medicilor de a combate pandemia.

”Redeschiderea fizică a şcolilor când încă dai oxigen în parcări de spitale nu poate fi acceptată decât parţial, condiţionată de niveluri de incidenţă, şi cu masuri de închidere a altor surse de transmitere comunitară”, concluzionează senatorul USR Ştefan Pălărie.

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a anunţat vineri că a semnat şi a trimis la Monitorul Oficial cele două ordine de ministru care reglementează structura anului şcolar şi micşorează numărul de note necesar încheierii mediei elevilor.

În cazuri speciale, mediile pot fi încheiate după revenirea elevului la cursuri, până la finalul semestrului ll. Ministrul a precizat că a transmis în teritoriu lista tezelor care vor fi susţinute în acest an. De asemenea, a precizat că CNSU decide într-o şedinţă privind desfăşurarea cursurilor în funcţie de rata de vaccinare a personalului, după care va fi semnat ordinul de ministru în acest sens, tot în cursul zilei de vineri. Aproape 70% dintre şcolile şi grădiniţele din Bucureşti au personalul vaccinat în proporţie de 60%.

