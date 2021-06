Naveta elevilor la scoala va fi decontata de stat. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca a fost aprobata OUG care face posibila decontarea navetei elevilor.

"Guvernul a adoptat OUG care face posibila decontarea navetei elevilor. Este un pas, un prim pas important, in rezolvarea unei probleme care treneaza de mai mult timp", a anuntat, miercuri, Sorin Cimpeanu, dupa sedinta de Guvern.

Ministrul a precizat ca este alocata suma de 100 de milioane de lei, fiind estimati 130.000 de beneficiari.

"Anul acesta, Ministerul Educatiei are in buget 100 de milioane de lei pentru decontul navetei, 100 de milioane de lei pentru 130.000 de beneficiari estimati, vreme de 34 de saptamani, ar trebui, asta este durata cursurilor intr-un an calendaristic, a ramas mai putin, din pacate, cu o valoare medie de 770 de lei/elev pentru cele 34 de saptamani", a declarat ministrul.

Cimpeanu a spus ca una dintre noutati este ca naveta va putea fi decontata si pentru distante de peste 50 de kilometri.

Conditiile pentru decontarea navetei elevilor:

- Decontarea va fi asigurata la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/luna pentru distanta de 3 km. Va putea fi decontata lunar numai suma aferenta avansului primit in luna precedenta.

- Pentru distantele ce vor depasi 3 km, pana la limita de 50 de km, suma de 30 de lei /luna se va suplimenta cu 3 lei pentru fiecare kilometru/luna, dar nu mai mult decat valoarea documentelor de transport lunare.

- In situatia in care sunt elevi care se deplaseaza de la domiciliu catre unitatea de invatamant la distante mai mari de 50 km si nu locuiesc la internat sau gazda li se va deconta suma aferenta distantei de 50 km, la care se va adauga 1 leu/km/luna, pentru distantele ce depasesc 50 de km.

- Operatorii de transport rutier vor avea obligatia de a emite documente lunare de transport cu incadrare in tarifele maxime per kilometru/luna.

- Mecanismul de decontare va fi reglementat prin Metodologia ce va fi aprobata prin ordin al ministrului educatiei, in maximum 30 de zile de la emiterea ordonantei de urgenta.