"Eu si prietenii mei am invatat despre sex la scoala si cred ca suntem foarte ok", precizeaza tanara FOTO Arhiva personala Vera Borozia

O adolescenta din Romania care traieste acum impreuna cu familia in Noua Zeelanda descrie pe larg modul in care functioneaza sistemul de invatamant de acolo.

Vera Borozia este eleva in clasa a 12 a la un liceu din Christchurch si a transmis catre publicatia Educatie Privata o scrisoare in care explica felul in care este predata Educatia sexuala in scoala sa.

Programa scolara din Noua Zeelanda contine o materie complexa, din care fac parte educatie sexuala, sanatate fizica si mentala, conceptul de wellbeing, cyberbullying si discriminare, dar si educatie in domeniul drogurilor si alcoolului, spune tanara in scrisoarea catre educatieprivata.ro.

In mesajul sau, Vera explica, printre altele, ce presupune predarea educatiei sexuale in scoli:

"In primul rand, as vrea sa va spun definitia educatiei sexuale. Educatia sexuala este procesul de predare in cadru specializat a unui spectru larg de subiecte legate de sex si sexualitate, explorarea valorilor si credintelor in legatura cu acestea cat si dobandirea abilitatilor necesare pentru a-ti administra sanatos relatiile si propria viata sexuala.

Este evident deci ca educatia sexuala este mult mai mult decat "cum ne masturbam" sau "cum facem copii". Invatam desigur despre sistemul reproducator la femei si barbati, dar exploram si alte notiuni si provocari precum pubertatea, corpul in crestere, menstruatia, sexul protejat si - cel mai important in opinia mea - consimtamantul.

De fapt am invatat despre consimtamant foarte devreme, posibil sa fi fost prima notiune despre care ni s-a vorbit in acest context. Am mai invatat despre crestere si dezvoltare fizica, despre miturile din jurul fiecarui gen in parte, cum sa spui "nu", metode de contraceptie, cat si despre concepere. In plus, am vorbit despre diferitele boli cu transmitere sexuala dar si despre dezinformarea din media sau societate in legatura cu toate acestea.

Ads

Este astfel cat se poate de clar ca educatia sexuala este mult mai mult decat "sa ii invatam pe copii cum sa faca sex". Intreaga misiune a scolii este sa ii pregateasca pe elevi sa intre in "lumea reala" ca persoane mature si perfect responsabile.

In concluzie, eu si toti prietenii mei din Noua Zeelanda am invatat despre sex la scoala si cred ca suntem toti foarte ok", isi incheie tanara mesajul.

Continutul pe larg al mesajului poate fi lecturat pe site-ul Educatie Privata.