Un studiu efectuat de Universitatea Goethe, din Germania, arata ca invatamantul online a avut asupra elevilor un efect similar cu vacanta de vara si ca acestia nu au progresat. Cristina Tunegaru, profesoara de limba romana, sustine si ea ca orele la distanta au generat regres in randul elevilor. Pe de alta parte Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale de Parinti, spune ca depinde de mediul de provenienta al copiilor, dar si de implicarea parintilor si a profesorilor.

Cristina Tunegaru povesteste ca in momentul in care elevii au revenit la scoala fizic, au simtit nevoia sa recupereze materia, cu toate ca le-a fost deja predate online.

"Cu siguranta scoala online a generat regres in randul elevilor si am vorbit cu multi colegi de-ai mei care imi spun acelasi lucru, ca atunci cand copiii s-au intors la scoala au simtit ca trebuie sa recupereze chiar si continutul care le fusese predat in online. Era ca si cum copiii nu au auzit niciodata de acele informatii desi ei erau prezenti la orele online. Asta se intampla in situatiile bune, in care elevii au putut participa la orele online.

Dar sunt si cazuri in care copiii pur si simplu nu s-au mai conectat, fie pentru ca nu au fost motivati, fie pentru ca nu au avut mijloacele: nu au avut o conexiune buna la internet, nu au avut o tableta pe care sa o foloseasca, telefoanele sunt greu de utilizat, si atunci cu siguranta perioada aceasta a fost petrecuta de foarte multi copii ca o perioada de vacanta", spune Cristina Tunegaru.

Profesoara mai sustine ca examenele nationale au fost o motivatie pentru elevii de clasa a VIII-a, care s-au straduit mai mult, dar nu poate spune acelasi lucru despre copii care nu au fost sub presiunea evaluarilor.

"Copiii care au terminat a VIII-a si au avut examene nationale au petrecut o buna parte a anului scolar in sistem online. Copiii acestia s-au straduit si au invatat mai mult. Ei au fost motivati de examen si pentru ei au fost diferite lucrurile.

Dar ce se intampla cu copiii care acum sunt a VII-a? Trec a VIII-a si ei au facut un an si jumatate scoala online si anul viitor vor avea si ei examenul national si va fi foarte dificil", mai spune Cristina Tunegaru.

Pandemia i-a indepartat pe copii de scoala

Cristina Tunegaru mai explica ca "pandemia i-a indepartat pe copii de scoala", unii ajungand chiar sa o abandoneze. In plus, atrage atentia asupra faptului ca numarul copiilor inscrisi la Evaluarea Nationala nu reprezinta neaparat numarul real al elevilor care s-au si prezentat la examen.

"Perioada aceasta de pandemie i-a indepartat pe copii de scoala si, pentru ca ei nu au mai venit la scoala saptamani sau luni de-a randul, pur si simplu unii au abandonat. Sau, daca n-au abandonat, au considerat ca Evaluarea Nationala nu le este necesara pentru ca au decis, de exemplu, sa urmeze scoli profesionale. Si atunci e important de vazut cati copii din generatia aceasta s-au inscris la evaluare si cati dintre ei au fost prezenti la examen. Stiu ca sunt scoli la care prezenta a fost foarte mica si atunci multi copii nu au participat la examen, desi s-au inscris.

Multi parinti au apelat la meditatii in aceasta perioada pentru ca au simtit ca nu se fac ore in acelasi fel in sistemul online", concluzioneaza Cristina Tunegaru.

Pe de alta parte, Iulian Cristache sustine ca sunt mai multi factori important care trebuie sa fie luati in calcul daca vorbim despre impactul scolii online asupra copiilor. El numeste mediul din care provin elevii, dar si abordarea parintilor si a profesorilor.

"Depinde de mediul de rezidenta pentru ca sunt familii care au responsabilizat la maximum copiii, sunt scoli care au parte de niste profesori deosebiti, care s-au implicat la modul real si nu au lasat copiii sa se joace in timpul orelor online. Depinde daca vorbim de o scoala din mediul rural, cu atat mai mult daca profesorii nu aveau un nivel de pregatire adecvat, astfel incat sa predea aceste continuturi adaptate pentru online", explica Iulian Cristache.

Iulian Cristache puncteaza ca rezultatele simularii Evaluarii Nationale au inregistrat o crestere de 20%, comparativ cu anul 2019, fapt surprinzator dupa o perioada atat de lunga de scoala online. Totusi, considera ca modificarea subiectelor si structurarea lor dupa modelul testelor PISA reprezinta o varianta mult mai buna pentru elevi.

"Daca ne uitam la rezultatul de la simularea de la Evaluarea Nationala observam ca am avut, culmea, o crestere de 20%, raportat la 2019. Si atunci stai si te intrebi cum vine asta, toata lumea blameaza invatamantul online, dar cand am avut simularea, am avut o crestere de 20%.

Probabil profesorii de la celelalte discipline, in afara de matematica si romana, i-au lasat pe copii sa se pregateasca in special pentru aceste discipline. Mai este varianta parintilor care au investit foarte mult in elevi si au platit meditatori. Sau modul in care evaluarea a fost schimbata. Vorbim de o evaluare care se apropie de testele PISA. S-ar parea ca sunt multumiti elevii de acest tip de testare pentru ca incurajeaza gandirea critica si partea de aplicabilitate si mai putin invatatul mecanic", spune Iulian Cristache.

Acesta adauga ca studiul mentionat este facut in Germania, unde exista criterii de evaluare standardizate, ceea ce Romania nu are.