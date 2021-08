Anunțul premierului despre creșterea salariilor profesorilor: ”Nu în acest an”

Premierul Florin Cîţu a afirmat joi seara, la TVR, că majorarea salariilor cadrelor didactice, care fusese iniţial programată pentru luna septembrie a acestui an, nu va avea loc în 2021.

”Nu în acest an. Anul acesta, am spus foarte clar la începutul anului că sunt îngheţate salariile din sectorul public – au avut o dinamică foarte mare în ultima perioadă – şi am arătat dinamica anvelopei salariale în sectorul public pentru anii următori până în 2024.

Veniturile în economie şi venitul mediu net în economie a crescut cu 7,4% parcă, ultima cifră”, a afirmat Florin Cîţu, răspunzând unei întrebări legate de creşterea salariilor profesorilor, prevăzută pentru septembrie.

Și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a transmis joi, după ședința de Guvern, că salariile profesorilor nu vor putea creşte după rectificarea bugetară, deoarece sunt o serie de alte priorităţi în sistemul de învăţământ care necesită finanţare. Salariile cadrelor didactice ar fi trebuit să crească cu 16% de la 1 septembrie 2021, după ce creșterea ar fi trebuit să aibă loc la 1 septembrie 2020, dar a fost amânată.