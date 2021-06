Rezultate Evaluarea Nationala 2021. Notele vor fi afisate in centrele de examen. Ulterior vor fi disponibile online

Primele rezultate ale Evaluarii Nationale sunt asteptate astazi, pana la ora 14.00. Ulterior, elevii nemultumiti vor putea depune contestatii, iar rezultatele finale vor fi afisate in 4 iulie.

Primele rezultate ale Evaluarii Nationale sunt asteptate, marti, pana la ora 14.00, cand vor fi afisate in centrele de examen. Ulterior, vor fi publicate si de catre Ministerul Educatiei, pe site-ul dedicat.

Contestatiile pot fi depuse in zilele de 29 iunie (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si 30 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00). Acestea pot fi transmise si prin mijloace electronice.

Candidatii care depun/transmit contestatiile prin mijloace electronice completeaza, semneaza si depun/transmit tot prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, documentele sunt semnate si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afisate in 4 iulie.

La simularea Evaluarii Nationale, ministrul Sorin Cimpeanu a anuntat ca s-au obtinut rezultate peste asteptari, aratandu-se optimist in legatura cu rezultatele la acest examen.

La probele exmenului s-au prezentat in jur de 94% dintre elevii incrisi. 133.177 de elevi ar fi trebuit sa sustina probele examenului, dar la Romana si Matematica au lipsit peste 7.000 de elevi. Proba de Limba materna a fost sustinuta de 7.900 de candidati.

In 5 iulie incepe etapa speciala a Evaluarii Nationale, la care pot participa doar elevii care detin un certificat medical ca nu au putut participa la prima sesiune.