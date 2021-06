Evaluarea Nationala 2021. S-au afisat rezultatele

Primele rezultate la Evaluarea nationala au fost anuntate in dimineata zilei de marti, 29 iunie.

Notele sunt disponibile in centrele de examen si pe site-ul Ministerului Educatiei.

Ads

La fel ca anul trecut, comunicarea rezultatelor se face anonimizat.

Contestatiile pot fi depuse in zilele de 29 iunie (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si 30 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00). Acestea pot fi transmise si prin mijloace electronice.

Candidatii care depun/transmit contestatiile prin mijloace electronice completeaza, semneaza si depun/transmit tot prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, documentele sunt semnate si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.

La probele exmenului s-au prezentat in jur de 94% dintre elevii incrisi. 133.177 de elevi ar fi trebuit sa sustina probele examenului, dar la Romana si Matematica au lipsit peste 7.000 de elevi. Proba de Limba materna a fost sustinuta de 7.900 de candidati.