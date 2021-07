Ministerul Educatiei a publicat vineri, 9 iulie, notele finale ale examenului de Bacalaureat, rezultate in urma contestatiilor. Dintre cele 56.000 de contestatii depuse, 53.000 au suferit modificari, anul acesta.

Elevii care au fost notati gresit de profesori isi exprima revolta pe retelele de socializare.

Printre acestia, un tanar care a primit 1,5 puncte in plus dupa recorectare:

"Bataie de joc!!! Diferenta prea mare de la nota initiala si contestatie . Nota mea a crescut cu 1 punct si aproape jumatate. Oare nu sunt capabili sa corecteze cum trebuie? Rusine!! Inteleg ca sunt multe lucrari de corectat, dar daca nu pot duce atat, sa nu o mai faca. Sincer, imi pare rau ca nu am facut contestatie si la o alta proba...Din partea mea niciun respect!!"

Cineva este de parere ca profesorii nu sunt multumiti de sumele pe care le primesc pentru aceasta munca: "Platiti cu 13 lei/lucrare, ei probabil considera ca este putin. Dar daca nu le convine sa nu mearga la corectat, simplu."

In acest context, un tanar constata ca poate profesorii merita salariile mici pe care le primesc: "Se mira de ce au salariu 20 de milioane?!"

Un absolvent de liceu crede c[ trebuie luate masuri impotriva celor care au gresit si vine cu o idee: "Nu ar trebui sa mai fie platiti cei ale caror lucrari au intrat in contestatie si au iesit cu o alta nota decat cea initiala. Rezulta ca nu au facut treaba buna. Poate asa sunt mai atenti de la inceput."

Elevii tin la fiecare sutime din notele obtinute si ar vrea sa primeasca explicatii pentru zecile de mii de erori din acest an, la notarea lucrarilor de la Bacalaureat: "As vrea sa explice niste profesori diferentele dintre nota initiala si cea finala (mie unul mi-a scazut la geografie cu 15 sutimi,nu foarte mult, dar pentru locurile la buget conteaza orice 0,01).Ce cautati in invatamant daca nu sunteti in stare sa evaluati corect o lucrare?"

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca diferenta de trei puncte intre corectura lucrarilor la Bacalaureat si Evaluarea Nationala, inainte si dupa contestatii este inadmisibila.

Astfel, o prima masura pe care o va lua in cazul profesorilor care au corectat cu larghete lucrarile va fi ca acestia sa nu mai poata evalua niciodata.