Povestea celui mai tânăr învățător din România. A intrat în învățământ la 18 ani, iar acum predă la clasa zero: ”Masca mă ajută să par mai matur”

Răzvan Gabriel Mihalache este probabil cel mai tânăr învățător din România. A împlinit 21 de ani în luna februarie a acestui an, dar a preluat prima generație de copii în urmă cu trei ani, când el însuși era un copil.

Avea 18 ani și șase luni când a intrat pentru prima dată într-o sală de clasă nu ca elev, ci ca profesor. Absolvise în vara lui 2019 Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași și cumva cariera lui fusese pecetluită încă din clasa a V-a, când părinții l-au îndrumat către acest liceu, care îi asigura o loc de muncă sigur la finalul studiilor.

Deja cu trei ani de experiență la catedră în spate, Gabriel își aduce aminte râzând de prima lui zi de școală, ca învățător. Nu ascunde că a avut emoții, dar nici că a văzut în băiețelul din prima bancă, îmbrăcat îngrijit cu sacou și cămașă, pe el însuși, elevul care cu doar câteva luni înainte încă purta în spate rucsacul cu manuale. Mai greu a fost să capete încrederea părinților, speriați că în spatele catedrei din clasa copiilor lor se află tot un copil.

”Aveam emoții, sincer. Când am intrat în clasă prima dată, mă vedeam pe mine în bancă, atunci când eram eu elev. Se uitau ciudat la mine copiii, vă dați seama. Părinții își făceau griji când au aflat cine o să fie învățătorul copiilor lor. Dar acum am primit mesaje să mă întorc, mă apreciază”, spune Gabriel.

Din motive administrative, Gabriel nu a putut să ducă prima lui generație de elevi până în clasa a IV-a, cum s-ar fi cuvenit. Nu era titular pe post așa că s-a îngrijit de primii lui elevi doar doi ani. I-a preluat din clasa I și a rămas cu ei doar doi ani. În septembrie, anul acesta, este învățător la ”pregătitoare”, iar provocările sunt uriașe.

”Am o generație nouă de copii, clasa 0. A fost o săptămână dificilă, pentru că trecerea de la grădiniță la școală a fost grea pentru ei. Primele zile au fost mai grele, dar acum gata, sunt școlari și ne înțelegem bine. Am 21 de copii alături de care intenționez să rămân de data aceasta până în clasa a IV-a”, spune domnul învățător Gabriel.

Marea lui temere, indusă de alții, a fost că nu-i va fi greu să se descurce cu niște copii atât de mici, cât să țină piept părinților acestora. În trei ani și-a dat seama că sunt doar vorbe venite din partea unor răutăcioși. A avut susținerea părinților care l-au ajutat și susținut, în ciuda faptului că au fost sceptici la început. Mărturisește însă că situația asta în care ne aflăm cu toții și care ne impune purtarea măștii l-a ajutat puțin pe domnul învățător, care mărturisește râzând că ”acum am avantajul că port mască și par mai serios. Mulți mi-au spus că n-o să ai probleme cu elevii cât o să ai cu părinții, dar nu e adevărat deloc, chiar au fost receptivi, m-au ajutat cu clasa și s-au implicat”.

Nu i-a spus nimeni că problemele mai greu de rezolvat nu vor fi în clasă, ci în cancelarie. Contactul cu colegii mai în vârstă, cu zeci de ani de experiență la catedră, nu a fost unul pe placul tânărului învățător: se aștepta să fie ajutat, sfătuit, încurajat, să i se explice cum trebuie să completeze teancurile de formulare, rapoarte, situații. S-a descurcat singur, documentându-se pe internet.

”Am colegi cu zeci de ani de experiență în învățământ. Vă dați seama că ei mă văd ca pe un copil, ca pe un elev. Aveam și eu nevoie de sfaturi, al început, dar... A fost greu, dar m-am descurcat de unul singur. Eu am încercat, dar vedeam că nu sunt încântați așa că am început eu să mă documentez. De exemplu, până acum am avut catalog fizic, dar acum trecem la catalog electronic. Habar nu am cum se completează, nu-mi arată nimeni, dar o să mă documentez și o să mă descurc și aici”, spune domnul învățător Gabriel.

Lucrul la clasă, tensiunile din cancelarie, solicitările părinților nu au fost de speriat pentru tânărul învățător. A acceptat totul ca pe un fapt care vine odată cu profesia aleasă de el. Nu s-a împăcat însă deloc cu teancurile de ”hârtii” pe care trebuie să le completeze.

”Din exterior se vede că doar predai la catedră, dar în spatele orelor de predare sunt documente, situații, rapoarte. Mai multe hârtii decât predare. Se pune prea mult accent pe treaba asta, hârtie pentru orice, dosar pentru fiecare copil în parte, la un moment dat aveam hârtii de nu mai încăpeau în portbagaj”, spune Gabriel.

Nici trecerea în sistemul online nu i s-a părut dificilă tânărului domn învățător. Nici n-ar fi avut cum, doar face parte din generația care ”s-a născut cu telefonul în mână”. S-a adaptat imediat noului tip de predare, s-a filmat singur pentru a le arăta elevilor săi cum trebuie să țină creionul în mână, cum se fac literele, realizând că la vârste atât de mici copiii au nevoie să vadă cu ochii lor, nu să asculte explicații din spatele unui ecran.

”Altfel nu ai cum, nu merge doar cu explicații, ei, la vârsta asta, trebuie să vadă practic cum se face. Mă gândesc tot timpul cum eram eu în clasa întâi. Învățătoarea îmi lua mâna în mâna ei, mă lua în brațe, îmi arăta cum se face, cam asta înseamnă clasa I, nu online, dar asta este situația”, spune Gabriel Mihalache.

Fiind el însuși un copil, a simțit că trebuie să-și motiveze cumva elevii să fie atenți la ore și activi. Nu îi ceartă, nu ridică tonul la ei, dar, celor neascultători le dă câte o bulină neagră, care poate deveni albă până la finalul zilei, cu condiția ca elevul să-și schimbe atitudinea în bine.

”Dacă în ziua aceea a luat o bulină neagră, ei știu că la sfârșitul programului vor afla părinții și se tem. Așa că, dacă își repară greșeala, nu le mai spun părinților. Le pasă pentru că dacă ajung acasă cu bulina neagră, nu mai merg în ziua respectivă la joacă, în parc, nu mai primesc telefonul, calculatorul, televizorul. Oricum au telefoane toți, m-au surprins”, spune domnul învățător.

În acești trei ani, de când s-a încumetat să se așeze pe scaunul de învățător, tânărul învățător a descoperit că nu oricine este făcut pentru matematică. I se pare cea mai dificilă materie de predat, însă are așteptări mari de la noua generație, mult mai ”luminată” decât copiii din anii trecuți.

„Știți cum e, de scris toată lumea învață, dar cu matematica e mai greu. Dar acum vom vedea, generația aceasta vine cu mai multe cunoștințe, din grădiniță chiar. Ei folosesc deja calculatorul, știu deja să scrie și să citească sau să numere până la o sută, lucruri pe care trebuia să le învețe acum, în clasa zero”.

Fiind la început de drum, Gabriel Mihalache trebuie să vâneze în fiecare an posturile de învățător scoase la concurs de Inspectoratul Școlar din Iași. Nu s-a titularizat pe post încă, pentru că nu au fost locuri disponibile în Iași până acum. Este într-un fel ”domnul de serviciu”, care ține locul învățătoarelor aflate în concediu prenatal, concediu medical sau care lipsesc o perioadă din învățământ din diverse motive. În fiecare vară o ia de la capăt, vânează locul, se înscrie la concurs, deloc ușor, și așteaptă rezultatul repartizării. De data aceasta este decis să lupte pentru copiii pe care i-a preluat în acest an școlar, în speranța că sistemul îi va permite și lui și celor mici să aibă o continuitate.