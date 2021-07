Bacalaureat 2021: Rata cumulata de promovare este de 67,8%. Cum a oscilat aceasta in ultimii 18 ani

Rata cumulata de promovare la Bacalaureat in acest an, inainte de contestatii, este de 67,8%, in crestere cu aproximativ 5% fata de aceeasi etapa de afisare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut - 62,9%, a informat, luni 5 iulie, Ministerul Educatiei.

Pentru promotia curenta, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%, comparativ cu aceeasi etapa din sesiunea iunie-iulie 2020 - 71,4%), iar pentru promotiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2020 - 25%).

Ministerul Educatiei precizeaza ca numarul celor inscrisi la Bacalaureat in acest an a fost cu peste 22.000 mai mic decat anul trecut.

Cea mai mare rata de promovabilitate la Bacalaureat din ultimii 16 ani a fost in anul 2005: 84,66%, iar cea mai mica, a fost in 2012, 44,3%.

Acestea sunt ratele de promovabilitate in ultimii 16 ani pentru Sesiunea iunie-iulie:

BAC 2021: 67,8%

BAC 2020: 62,9%

BAC 2019: 67,2%

BAC 2018: 67,7%

BAC 2017: 72,9%

BAC 2016: 68,1%

BAC 2015: 66,41%

BAC 2014: 60,65%

BAC 2013: 56,4%

BAC 2012: 44,3%

BAC 2011: 45,72%

BAC 2010: 69,30%

BAC 2009: 81,47%

BAC 2008: 78,26%

BAC 2007: 82,08%

BAC 2006: 80,48%

BAC 2005: 84,66%

BAC 2004: 84,61%



Ministerul Educatiei a publicat luni, 5 iulie, rezultatele obtinute de absolventii studiilor liceale care au sustinut probele examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2021.

Rezultatele au fost afisate atat pe http://bacalaureat.edu.ro/, cat si in centrele de examen, prin anonimizarea numelui si a prenumelui candidatilor.

Au promovat 86.120 de candidati, dintr-un total de 126.999 prezenti (110.358 candidati prezenti provin din promotia curenta, 16.641 - din promotiile anterioare).



Contestatiile pot fi depuse/transmise luni in intervalul orar 12,00 - 18,00, inclusiv prin mijloace electronice. In aceasta situatie, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza ca au luat cunostinta ca nota acordata in urma solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere.