Marea provocare a părinților care vor să se mute de la oraș la sat: „E greu, dar nu imposibil”

Numărul românilor care s-au mutat de la oraș la sat sau chiar din străinătate într-un sat românesc a crescut în pandemie, iar acest lucru este vizibil cu ochiul liber pe grupul de Facebook „Mutat la țară – viața fără ceas”.

Pe acest grup românii care se mută de la oraș la sat sau au în plan să facă marele pas cer sfaturi sau oferă recomandări. O temă de discuție lansată de Andreea T. pe grupul „Mutat la țară – viața fără ceas” arată care este marea provocare a părinților români care aleg să se mute de la oraș la sat: școala copiilor.

„Noi ne dorim tare mult să ne mutăm din oraș, căutăm o zonă de munte, dar ne facem griji și pentru educația copiilor. Cel mic are 3 ani, cel mijlociu 6, deci urmează să înceapă școala, iar cel mare are 12. Deci, în scurt timp urmează liceul. Un sfat, o recomandare ne-ar ajuta tare mult”, a scris Andreea.

Sfaturile nu au întârziat să apară, postarea strângând peste 200 de comentarii, unele încurajatoare, altele care o îndemnau pe mămică să nu facă pasul cel mare.

„Stăm la sat, 12 km de oraș, grădinița și clasele 0-4 în sat, 5-8 în comună. Dar, 0-4 sunt simultan, toți în aceeași clasă cu un singur învățător. Am stat 2 ani, apoi l-am mutat în oraș la școală. Naveta înseamnă dus copilul dimineața, luat la 12. Autobuze sunt puține, gen 7:15, 8:25 dus, iar la întors la 13:15. Nu poți lăsa un copil mic singur așa că trebuie să ai mașină. E greu, dar nu imposibil”, a comentat Alina-Maria.

„Noi ne-am mutat la țară cu copii de 5 respectiv 8 ani. Au mers la școala din sat până la liceu când au mers la oraș. Foarte greu i-am ținut la gazdă și apoi la facultate. Copiilor le-a plăcut, nouă ne-a fost greu, dar am făcut cu drag sacrificii pentru educația lor”, a scris și Domnica.

O altă membră a grupului a încurajat-o pe tânăra mămică să se mute „dacă asta simte și își dorește cu adevărat”. „Depinde de distanță până la oraș, infrastructură, existența unui autovehicul, curse regulate de autobuz/microbuz, acces la internet pentru copiii! Dar să știți că la țară sunt oameni minunați! Aici puteți cere ajutorul unui vecin când aveți o problemă, copiii sunt în siguranță, toți oamenii se cunosc între ei! Iar grădinițele și școlile din sate au personal calificat!”, a comentat Carmen.

„Fiind vegani, este un aspect important pentru noi”

„Noi avem nepoțica la grădi în sat și suntem foarte mulțumiți. Sunt copii mai puțini în grupă, are doamna timp de ei. Încă un avantaj: nu există meniul fix, noi aducem pachețel de acasă. Fiind vegani, este un aspect important pentru noi. Doamna educatoare are studii de specialitate, este o persoană deschisă. La școală va merge tot în comună. Sunt autobuze speciale care iau copii din fața porții până la școală”, a scris o bunică.

„Ne-am mutat din Londra direct în Hilișeu-Horia”

O româncă a poveste pe grupul românilor mutați la țară că împreună cu familia s-a mutat într-un sat românesc direct de la Londra, iar alegerea este considerată cea mai bună din viață. „Noi ne-am mutat când cel mic avea cinci ani, iar fata 15 ani. Ne-am mutat din Londra direct în Hilișeu-Horia, undeva în județul Botoșani, într-un sătuc înconjurat de pădure și oameni simpli, cu puțină carte, dar cu multă dragoste de semeni. Pe cel mic l-am dat la școala din sat unde am întâlnit o educatoare minunată, iar fata a mers în oraș la 15 km, vine microbuzul zilnic și-i duce și-i aduce... Este la filologie și a terminat semestrul cu media 9.50. A fost cea mai buna alegere pe care am făcut-o cândva!!! Liniștea, omenia, traiul bun de aici... nu l-am găsit nicăieri în lume!!!!”, a comentat Diana.

„Trebuie să vă gândiți foarte bine”

Printre cei care s-au încumetat să o încurajeze pe tânăra mămică să se mute la sat au fost și unii care au adus-o cu picioarele pe pământ. „Înțeleg că aveți 3 copii: unul de 3 ani (care ar putea merge la grădinița din sat, dacă există), unul de 6 ani (care ar putea merge la școala din sat, dacă nu e școală cu toate clasele comasate într-una singură, daca nu trebuie dus în cea mai apropiată comună sau oraș), și un copil de 12 ani (probabil clasa a VI-a, nu cred să fie clasa a VI-a in sat, deci ar trebui dus în comuna sau orașul cel mai apropiat). Este destul de complicat cu 3 copii. O persoană din familie trebuie să se ocupe zilnic cu dusul-adusul copiilor. Ceea ce presupune și anumite costuri suplimentare. Trebuie să vă gândiți foarte bine”, a punctat Otilia.

„Să vă deschideți ochii bine înainte. Întrebați alte familii cu copii cum e învățământul, cum e transportul în comun. Să îți petreci viața în mașină nu este o opțiune”, a scris o altă comentatoare, apostrofată că „stând într-un oraș mare ai mai mult șansa să îți petreci viața în mașină decât stând la țară”.

Modelul Ciugud

Ciugud este cel mai bun exemplu că elevii pot avea parte de învățământ de calitate și în mediul rural. Primăria Ciugud a investit sume importante de bani în a face din școala din localitate una de nivel european. În campania electorală din 2020, când a fost reales primar al comunei Ciugud, primarul Gheorghe Damina anunța un proiect de construcție a unei noi școli în localitate.

„De ce este nevoie de o noua școală? După ce am construit prima școală smart din mediul rural din România, copiii noștri, care studiau până acum în școlile de la oraș, se întorc acasă. Astfel, dacă anul trecut porneam de la 108 copii, numărul elevilor care au ales școala smart ajunge acum la aproape 160. Suntem atât de fericiți că școala noastră ne rămâne mică, încât am început să căutăm sursele de finanțare (europene și private) pentru o nouă școală, mai mare, mai frumoasă și care să demonstreze că nu lăsăm să piară școala de la țară”, spunea primarul din Ciugud.