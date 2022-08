Profesorul Vlad Claudiu este viitorul ministru al Educație? *Să nu le cerem copiilor noștri să memoreze informații, ci să îi învățăm să lucreze cu informațiile! Să îi încurajam să fie creatori!"

Școala „Gheorghe Popovici” din comuna Apateu, Județul Arad, nu este un experiment! Când există interes, în mod evident totul devine posibil, de la digitalizarea claselor și până la introducerea standardelor de evaluare obiectivă a elevilor!

Ce înseamnă reușita în viață?

Pas cu pas, după nenumărate sacrificii, dar și după o activitate de 25 de ani la catedră, în calitate de profesor de istorie și de director, Vlad Claudiu a demonstrat că performanța nu are limite impuse în mod arbitrar de un sistem de învățământ închilozat sub loviturile neputinței manageriale a multor miniștri și a nesfârșitelor experimente desfășurate în școala românească!

Ads

Preocupările aplicate cu „jumătați de măsură”, cu privire la promovarea valorilor,au permis, din păcate, în ultimii 32 de ani, declarații belicoase, bani „rătăciți” în tranziție pe proiecte cantitative, dar mai puțin calitative! Rezultatul? O nedreaptă realitate vorbește deja de existența analfabeților funcționali în proporție de circa 45% la nivel național.

Deși "vânătoarea de vrăjitoare" nu mai ajută la recuperarea anilor pierduți, cine se face vinovat pentru toate acestea?

România încotro?

În repetate rânduri, fără să îmi doresc polemici sau să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, am gândit că România mai are o șansă, azi, profesorul Vlad Claudiu și Școala „Gheorghe Popovici” din comuna Apateu, Județul Arad, fiind o dovadă clară că speranța nu se stinge niciodată!

Ads

Să fie adevărat că performanța ține cont de "blazon", cum se întâmplă, din păcate, în unele medii școlare cu pretenții de formare a copiilor proveniți din familiile cu funcții politice sau diplomatice?

Munca să fie numai pentru fraieri?

România educată?

Candidații la titularizarea pe un post didactic obțin cu greu nota 2, dar apoi au pretenția să fie ascultați în clasă! Cine pe cine alfabetizează?

Comandanți, adjuncți, rectori, prorectori și decani pică examenele pentru numire pe post cu note de 3, 4, 5 și 6, dar continuă să fie păstrați în funcție, prin repetate împuterniciri!

Cum este posibil să ai la predare, in fata studenților, un "specialist" în management, fost administrator de cantină, care predă management, citind de pe hartie,

dar nu înțelege ce înseamnă managementul performanței?

Sistemul de educație are nevoie de oameni puternici!

Cât de importantă este valoarea personala? Contează inteligenta, puterea de caracter sau cine te recomanda?

Așteptata "Românie educata" și anunțata "Românie normala" obliga la abandonarea intereselor de gască și la promovarea oamenilor cu experiență! În condițiile în care tineri pleacă din țară pentru o bucată de pâine, absolvenți de "MASTER CLUB" ocupa locuri de munca bine plătite la stat, singurul argument la angajare fiind 'intalnirea cu domnul director"!

Ads

In Epoca digitalizării, exista și studenți care nu știu să transmită un email, fapt prezentat, recent, de rectorul Universității de Vest din Timișoara! Din nefericire pentru noi, exista și nenumărați studenți care nu reușesc să interpreteze un text! Analfabetismul funcțional sa fie criteriul pentru promovare?

Dacă drumul spre iad este pavat cu bune intenții, drumul spre România normală să fie pavat cu interminabile interese?

Viitorul suna bine!

„Principiul cărămizilor”, respectiv lucruri de calitate, făcute, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, promovat de profesor Vlad Claudiu, a transformat, în ultimii 16 ani, visul în realitate! Dincolo de orice alte programe educaționale „împrumutate” cu bani grei din afară țării, „principiul cărămizilor” trebuie însușit de toți cei cu pretenții manageriale în sistemul educației și al învățământului!

„Când am pornit cu modernizarea claselor, am început cu patru, apoi în anul următor am continuat cu încă patru, asigurandu-mă că tot ce am început a fost încheiat în condiții foarte bune”, mărturisea domnul profesor.

Ads

Câți dintre decidenții aflați la conducerea Ministerului Educației, foști și prezenți, se pot mândrii cu rezultatele excepționale din Școala „Gheorghe Popovici” din satul Berechiu?

Întrebarea nu este întâmplătoare, cu atât mai mult cu cât de nenumărate ori, am întrebat ce lăsăm în urmă noastră?

Timpul nu ne așteaptă!

Mulți dintre cei care sunt responsabili pentru realizarea obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea educației naționale nr.1 în domeniul învățământului, vreau să cred că nu au uitat că au pornit spre "vârful ierarhiei" din unitățile de învățământ primar și gimnazial aflate, cum spune românul, ‚la țară”!

Câți au avut însă respectul față de lucrul bine făcut și față de comunitatea în care și-au asumat rolul, deloc ușor, de a dezvolta caractere și de a asigura valori autentice pentru România de mâine?

Profesor Vlad Claudiu, format și sub atenta îndrumare a domnului profesor univ.dr. Ioan Godea, probează iubire față de comunitatea din care provine. Acesta duce mai departe, cu aceeași dăruire, spiritul constructiv promovat timp de 42 de ani, la catedră, la școala din comuna Cermei, Județul Arad, de distinsul său părinte, regretatul profesor și director, Vlad Nicolae.

Ads

Istoria nu se scrie cu vorbe!

De la digitalizarea integrală a Școlii „Gheorghe Popovici” din satul Berechiu, comuna Apateu, încă din 2007, deși existau multe alte scoli "la oraș" care nu beneficiau de acest suport esențial, până la multiple schimburi de experiență în Marea Britanie, Franța, Spania, Lituania și Cehia.

Așa cum am amintit, această școală nu este un experiment pierdut în sertarele decidenților politici! Când îți pasă de ceea ce faci și cănd gândești la România de mâine, responsabilitatea trebuie să își spună cuvântul!

Elevul trebuie să fie oglinda profesorului! Inteligența trebuie să reflecte inteligență!

„Profesorul când merge la clasă nu-i mai privește pe elevi că pe o turmă” amintea recent domnul profesor.

Pe lângă „principiul cărămizilor”, la fel de interesant, chiar inedit este și „testul scărilor” aplicat noilor profesori sosiți în Școala „Gheorghe Popovici”.

Cum își dă seama dacă un profesor nou în școală va face treabă?

„Dacă vine un profesor nou, întâi îi arăt școala, amintea domnul profesor! Urc scările în viteză și trag cu coada ochiului să văd cum vine după mine. Dacă profesorul vine mai încet, înseamnă că la fel de încet se va implica!”. Firesc, „testul scărilor”nu înseamnă o regulă, fiind posibile și excepții!

Totuși, „testul scărilor” precum și „principiul cărămizilor” trebuie să devină instrumente de lucru permanente pentru toți cei care gândesc la România de mâine!

În mod cert, competiția naște progres!

Cheia succesului?

„Să nu le cerem copiilor noștri să memoreze informații, ci să îi învățăm să lucreze cu informațiile, spunea domnul profesor! Să îi încurajam să fie creatori!

Având în vedere și faptul că domnul profesor Vlad Claudiu atrage în mod constant finanțări din proiecte europene. Primul proiect câștigat fiind cu Banca Mondială în 2005. Invit la reflecții, cu speranța că cine trebuie să audă, aude, dar și înțelege! Gândim pentru România de mâine?

Domnul profesor Vlad Claudiu poate fi viitorul ministru al educației?

Personal, cred că da! Avem mevoie de un om care poate să gândească programe de dezvoltare pe termen mediu și lung!

În vâltoarea anilor zbuciumați, sub presiunea zecilor de amendamente aduse în dezbatere cu privire la apropiata Lege a învățământului, România are nevoie de modele autentice și de oameni iubitori de Țară! Profesorii au nevoie de respectul cuvenit și nu de „pomeni electorale”!

Meseria de profesor sau de „dascăl” nu este una ușoară! Performanța fără muncă este imposibilă într-un stat preocupat de viitorul său! Disciplina este la fel de importantă, așa cum este și Credința în Bunul Dumnezeu!

Cine vrea să își aducă aminte de distinsa doamnă profesoară obligată, după 40 de ani la catedră, să suporte jignirile și răutățile primite în timpul orelor din partea unor elevi, dacă aceștia mai pot fi numiți elevi?

Olimpicii românii premiați cu aur la Olimpiadele de fizică, chimie și matematică, pleacă pe meleaguri străine cu speranța la o viață normală! Ce putem să facem să îi păstrăm pe acești tineri în țară?

Să însemne viitorul nostru elevii care amenința profesorul "dacă îmi dai nota 2, te rup in bataie când ieși din școală"?!

Elevii au drepturi! Dar pe profesori cine îi apără?

Respect?

De ce oare în Japonia doar profesorii nu se înclină în fața împăratului?

Răspunsul este pe atât de simplu, pe cât de profund! Pentru că japonezii consideră că fără dascăli n-ar exista împărați!

România încotro?

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.