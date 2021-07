Profesorii din invatamantul preuniversitar cu doctorat si gradul I au primit o veste naucitoare din partea ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, care luna trecuta a emis un ordin care atenteaza nu numai la drepturi salariale, dar si la munca acestora.

Este vorba despre ordinul 3993/16.06.2021, care se refera la stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din invatamant. Mai exact, cadrele didactice care detin titlul de doctor trebuie sa opteze pentru indemnizatia titlului stiintific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.

Ads

Masura se refera doar la profesorii care au obtinut titlul de doctor pana la 1 iulie 2017, anterior datei de 1 iulie.

Inspectoratele scolare s-au si grabit sa instiinteze scolile care au angajati profesori din aceasta categorie, "doctorilor" solicitandu-li-se, de azi pe maine, sa faca optiunille cerute prin ordin, mai ales ca documentul semnat de ministru se aplica pentru salariile lunii iunie/

La ora actuala, sporul de doctorat reprezinta 50% din salariul minim brut pe economie, care este de 2.300 de lei. Ceea ce inseamna ca profesorii cu doctorat si gradul I ar fi afectati la buzunare cu o suma de 1.150 de lei brut, adica ceva peste 600 de lei.

Atac la proprietatea intelectuala

"Cum sa semnezi un ordin, ca ministru, prin care sa iei din drepturile salariale ale angajatilor, obligandu-i sa renunte la unul din gradele didactice obtinute? Se poate continua sirul intrebarilor, astfel: cum ramane cu indemnul la pregatirea profesionala personala, individuala, la obtinerea de grade didactice, doctorate, daca vine un ordin care ti le rade ca si cum nu ar fi fost? Din 16 iunie 2021, cand s-a dat ordinul de ministru prin care s-a creat o intreaga tevatura in sistem, s-a asezat bomboana pe coliva masurilor anti-grad, anti-doctorat: un ordin care vrea sa functioneze retroactiv, un ordin care vrea sa bata nu legea, ci legile. Poate ca sunt prea subiectiv in ce spun, personal fiind in postura de a nu-mi primi nici drepturile salariale pentru care am muncit, am dat atatea examene. Lucrarea mea de doctorat a devenit carte publicata in 2 000. Diploma de doctor si gradul I, obtinute conform legilor in vigoare in anii 1999 - 2000, mi le poate lua doar un singur om: si acela se numeste Agafitei Florinel! Numai eu as putea renunta la ele, daca as avea un asemenea gand...dar un asemenea gand a aparut abia acum cand, prin ordin de ministru se doreste sa mi se ia unul din cele doua grade pentru care, repet, am muncit ani intregi. Pentru domnul ministru spun, in mod special, ca doctoratul meu s-a cladit pe o munca de 11 ani, ani care au insemnat cercetare, documentare in istoria filosofiei indiene si in istoria artei universale, munca de creatie, rezultand o lucrare originala privind simbolurile indiene in anumite sculpturi ale lui Constantin Brancusi", ne spune prof.dr. Florinel Agafitei, cadru didactic in Vrancea.

Alti profesori spun ca pe langa Constitutie a fost ignorata o alta lege fundamentala, Codul Muncii, care la art. 38 spune: "salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate".

Profesorii zic ca este si un atac la dreptul de proprietate, intrucat au in patrimoniu un "bun" de care se incearca a fi privati in mod nelegal.

"Pur si simplu este un drept castigat. Acesta nu poate fi luat. Nici un ordin de ministru sau lege nu se aplica retroactiv. Eu am obtinut echivalarea gradului didactic, pe baza tezei de doctorat, cu comisie de inspectie la clasa. A mai fost o data situatia asta acum cativa ani si s-a revenit", ne-a spus prof. dr. Maria Georgescu, din Iasi.

Sindicatele nu stau cu mana in san

Profesorii aflati in aceasta situatie sustin ca ministerul trebuia sa se consulte cu sindicatele inainte de a decide unilateral o masura data, netransparent, fara o consultare publica.

Ads

Ei cred ca nu in acest ordin sta bugetul statului, sporul de doctorat fiind platit doar pe perioada activitatii didactice a profesorului, nu si pe timpul vacantelor.

De altfel, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" a inceput demersurile pentru a ataca acest ordin si au trimis o sesizare la Avocatul Poporului sa faca demersurile pentru anularea lui

"Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", in numele membrilor de sindicat pe care ii reprezinta in temeiul art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicita sa initiati demersurile necesare pentru ca personalul didactic care, pana la data de 30 iunie 2017 inclusiv, a obtinut echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I, beneficiind atat de salariul aferent gradului I, cat si de plata drepturilor pentru titlul stiintific de doctor, sa beneficieze in continuare de ambele drepturi", se arata in sesizarea trimisa Avocatului Poporului.