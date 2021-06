Profesorii batausi din Hunedoara. Elevi pusi sa-si dea palme, dati cu capul de banca si loviti cu catalogul. Ce decizie a luat prima instanta de judecata

Curtea de Apel Alba Iulia urmeaza sa pronunte hotararea definitiva intr-un dosar cu obiect "purtarea abuziva", in care victime sunt elevi ai Scolii Gimnaziale din comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara, iar agresori cadre didactice si alti angajati ai unitatii scolare.

Au fost trimise in judecata doua cadre didactice, printre care si fosta directoare a scolii, dar si soferul microbuzului scolar si secretarul unitatii scolare. Toti sunt acuzati ca aplicau pedepse fizice elevilor din scoala. In martie 2016, parintii mai multor elevi s-au plans ca dascalii si angajatii scolii i-au agresat fizic si emotional pe copii.

La Judecatoria Brad, profesorii si secretarul scolii au fost condamnati la amenda penala, iar soferul a fost achitat. Curtea de Apel a stabilit pronuntarea hotararii definitive pentru data de 20 august 2021.

Acuzatiile procurorilor

Fosta directoare a scolii, Coza Adriana este judecata pentru trei infractiuni de purtare abuziva, secretarul Coza Adrian Marinel este acuzat de o infractiune de lovire si alte violente, Adrian Mihut, fiul fostei directoare, este judecat pentru doua fapte de purtare abuziva, iar soferul Maris Florin este judecat pentru o infractiune de lovire.

In cazul profesoarei Coza Adriana s-a retinut ca intr-o zi din perioada februarie-martie 2016, in calitate de profesor si in timpul orelor de predare la disciplina matematica, a lovit un elev cu palma peste cap si l-a numit "prost", iar in alta zi din aceeasi perioada l-a lovit cu inelele de pe degete in zona capului si l-a numit "tampit". De asemenea, in alta zi din aceeasi perioada l-a tras de perciuni. Tot in perioada respectiva, profesoara este acuzata ca a lovit doi elevi cu palma peste cap si i-a dat cu capul de banca.

Ads

In cazul lui Coza Adrian Marinel s-a dovedit faptul ca in luna martie 2016, fiind secretar al scolii, a lovit in camera de alimente un elev, de aproximativ doua ori in zona gleznelor, cu piciorul. Profesorul Mihut Adrian este acuzat ca, in timpul orei de informatica, l-a obligat pe unul dintre elevi sa isi dea sase palme peste fata, iar intr-o alta zi, in timpul pauzei, a lovit un alt elev cu un cablu de calculator peste spate. De asemenea, in timpul orei de educatie tehnologica, a lovit un elev cu piciorul in picior si l-a numit "tampit" iar pe un altul, cu catalogul, in zona capului.

In cazul soferului Maris Florin, procurorii sustin ca intr-o zi din luna februarie 2016, in timp ce supraveghea imbarcarea in microbuzul scolar stationat in curtea Scolii Gimnaziale Vata de Jos, a dat o palma peste spate unei persoanei vatamate minore si i-a adresat expresii jignitoare.

Ads

Nu recunosc faptele

Niciunul dintre inculpati nu au recunoscut faptele si sustin in continuare ca sunt nevinovati . Dupa ce agresiunile au devenit publice, Inspectoratul Scolar Hunedoara a derulat o ancheta la scoala din Vata de Jos. Astfel, un numar de 11 elevi din 74 au afirmat sub diverse forme ca au fost agresati fizic de catre cele patru persoane care, ulterior, au fost inculpate in dosar. De asemenea, sapte dintre elevi au sustinut ca au fost agresati verbal.

"Instanta observa ca faptele inculpatilor au avut un impact negativ puternic asupra tuturor celor implicati in procesul de invatamant - elevi, profesori, parinti. Astfel, instanta apreciaza ca stabilirea unei pedepse a amenzii penale este justificata si necesara, fiind in masura sa raspunda cerintelor de sanctionare si exemplaritate", astfel a motivat Judecatoria Brad condamnarea a trei din cei patru inculpati.

Ads

La Judecatoria Brad, instanta de fond, Coza Adriana a fost condamnata la pedeapsa rezultanta de 7.133 lei amenda penala. Coza Adrian, secretarul scolii, a primit si el pedeapsa de 3.200 lei amenda penala, iar Mihut Adrian a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 6.667 lei amenda penala. Magistratii au respins solicitarile de daune morale ale parintilor elevilor.