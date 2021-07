Profesor din Piatra Neamt, inlaturat din invatamant pentru ca ar fi hartuit sexual o eleva, repus in drepturi de instanta

Un profesor de matematica acuzat ca a hartuit sexual o eleva, spunandu-i ca e curva si catea, inlaturat din invatamant in martie 2021, dupa ce isi daduse demisia, a fost repus in drepturi de o instanta.

La inceputul acestui an, cazul profesorului Cristian Pipirigeanu, unul relatat pe larg de toata media romaneasca, care a fost in centrul unui scandal cu tenta sexuala, fiind acuzat ca a agresat o eleva de la Liceul Dimitrie Leonida din Piatra Neamt, frapa prin detaliile privind comportamentul acestuia, scrie Adevarul.ro.

Instanta de contencios administrativ de la Tribunalul Neamt, acolo unde profesorul a contestat decizia de desfacere a contractului de munca, a decis ca masura nu este legala. Sentinta de reincadrare pe post nu este definitiva si a luat prin surprindere conducerile Inspectoratului Scolar si a celor doua scoli.

Inspectoratul Scolar spune ca face recurs

"Am auzit despre faptul ca profesorul Pipirigeanu ar fi avut castig de cauza, dar pana nu primim hotarirea si motivarea acesteia nu ne putem pronunta. Noi suntem pentru respectarea legii si, desigur, ca va trebui sa acceptam hotararea instantei, in caz ca va ramane definitiva. Vom face si noi recurs, ca institutie, pentru ca suntem parte in proces, asa cum sunt sigur ca vor face si cele doua unitati scolare la care cadrul didactic era titular", a declarat, pentru Monitorul de Neamt, Mihai Obreja, inspector scolar general.

Acesta considera ca faptele imputate profesorului sunt incompatibile cu prevederile Statutului cadrelor didactice, care a incalcat prevederile cel putin unuia dintre articolele Legii 1/2011, a Educatiei, aducand prin comportamentul sau grave atingeri invatamintului. Si directorul Scolii din Dumbrava Rosie, Dumitru Tuvichi, era uimit de prevederile deciziei judecatoresti: "Din cate am inteles, domnul profesor Pipirigeanu a primit castig de cauza in instanta. Categoric, vom face recurs. Nu pot comenta decizia instantei, dar si noi avem un punct de vedere si va trebui sa fim consecventi acestuia".

"Eu propuneam o solutie rezonabila... dar cu o handicapata curva ca tine nu avem ce negocia"

De mentionat este ca, in acest caz, Politia Piatra Neamt s-a sesizat din oficiu si se fac cercetari pentru hartuire sexuala. De la izbucnirea scandalului, cadrul didactic a refuzat sa-si exprime vreun punct de vedere, sustinand ca presa i-ar fi facut mult rau, afirmand doar ca are de "luptat cu mafia din invatamant", declarand, totusi, pentru Monitorul de Neamt, ca i s-a luat orice drept material, neavand nici dreptul la ajutorul de somaj si ca "singura cale de supravietuire e sa ma retrag la vreo manastire".

Cum a inceput relatia celor doi

"Relatia" profesor - eleva a inceput pe Facebook, dupa ce tanara de 21 ani, de la cursurile serale, a aceptat o "cerere de prietenie", iar dupa dialoguri banale au urmat altele: "Credeam ca trimiti o poza cu tine goala, ca de matematica sunt satul", "Doar suntem adulti, suntem discreti, ce naiba. Ai peste 18 ani? si eu! Ce coincidenta! De ce te ascunzi dupa deget? O poza incendiara ar mai infrumuseta zilele mele de om trecut de 45. Mai am oleaca... vreo 20 de de ani si astept pensia". I-a sugerat apoi ca nu va avea probleme la matematica: "La mate nu am pus niciodata 2 si 3 la elevele frumoase. Cel putin nota 6, intotdeauna".

La un moment dat, exasperata de insistentele cadrului didactic, tanara a prezentat conducerii Liceului Leonida continutul convorbirilor, cel vizat a fost sfatuit sa inceteze, dar nu s-a luat nicio masura, considerandu-se ca era vorba despre dialoguri intre doua persoane adulte, care nu s-au petrecut in incinta scolii. Afland ca a fost "parat", profesorul Catalin Pipirigeanu s-a dezlantuit la adresa elevei, folosind, tot pe Facebook, invective si jigniri:

"Spor la marsavii, jigodie ordinara! Eu dupa programul scolar pot sa fac orice imi doresc!... Nici o scoala din tara nu are ore dupa ora 8 seara... de aceea nu pot fi tras la raspundere ce stoarfa agat dupa 8 seara! Ca sa stii! Proaste in fundul gol si cu uratanii in loc de sot gasesti si in Italia!. Eu propuneam o solutie rezonabila... dar cu o handicapata curva ca tine (asa cum singura mi-ai spus!) nu avem ce negocia".