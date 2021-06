Profesorul Mircea Miclea, fostul ministru al Educatiei, a acordat un interviu pentru Edupedu in care a explicat ca nu este nevoie de o materie noua pentru educarea sexuala a elevilor, aducand patru alte modalitati mai eficiente prin care elevii sa dobandeasca informatiile necesare despre sexualitate.

"Sa ne gandim ca vrem sa reducem numarul de sarcini in randul minorilor: e modificarea unui comportament. Cum il reduci? Punand o materie obligatorie sau utilizand mai multe cai?", a declarat Mircea Miclea, pentru Edupedu.ro. Fostul ministru al Educatiei a precizat ca "sunt multe cercetari care arata ca atunci cand vrei sa optimizezi un comportament, interventiile multifocale sunt mai eficiente decat interventiile unifocale, prin intermediul unei materii scolare. Avem mai mari sanse de a optimiza comportamentul elevilor daca abordam tematica sexualitatii prin intermediul mai multor cai, decat printr-o materie obligatorie".

"Altminteri, de ce sa facem materie separata? Sa se bata cu pumnul in piept niste ONG-uri ca au facut treaba asta? Interesul elevilor e sa aiba cunostinte, nu materii in plus", a precizat Miclea.

Prof. Miclea spune ca introducerea educatiei sexuale poate aduce probleme acolo nu sunt.

"Poate crea probleme acolo unde nu sunt probleme si de aceea subliniez ca trebuie o interventie gradata, prin utilizarea mai multor cai si a mai multor actori (aceasta este interventia multifocala), tinand cont de solicitarile elevilor (adica demand-based).

Cred ca trebuie sa fie o interventie gradata, poate unele lucruri facute prin ore de dirigentie si discutii la consilier inainte de clasa a VII-a, dar gradat, in functie de nevoile elevilor", a adaugat fostul Ministru al Educatiei.

Ads

Profesorul de psihologie subliniaza tendinta noastra de a transforma orice nevoie de cunostinte in materie obligatorie de studiu, ceea ce va conduce la sucombarea elevilor. Prof. Miclea foloseste exemplul altor materii introduse cu un anume obiectiv si care nu si-au atins scopul.

"Daca o tinem tot asa - spunand ca avem nevoie de materii obligatorii de educatie rutiera, de educatie pentru mediu, samd - elevii vor sucomba sub un numar foarte mare de materii. Nu trebuie inmultite materiile, ci trebuie atins scopul, care este sa aiba cunostinte mai aprofundate despre sexualitate.

A crescut antreprenoriatul odata cu introducerea materiei Educatie antreprenoriala? Mult mai bine se facea daca stabileai intalniri cu antreprenori, daca in faceai interviuri si tot felul de activitati. Nu se schimba comportamentele prin materii, ci prin interventii".

Ads

In opinia fostului ministru, problema cunostintelor despre sexualitate se poate rezolva prin folosirea mai judicioasa a materiilor actuale.

"Iata cel putin 4 cai alternative prin care am putea realiza acelasi lucru, si anume dobandirea de catre elevi a informatiilor necesare pentru optimizarea comportamentului:

Prima cale este de a utiliza mai bine lectiile de Biologie. In momentul asta, biologia din scoala e un fel de varianta prescurtata a unui manual universitar. Este plina de concepte, fara niciun fel de aplicatie. La fiecare lectie s-ar putea face o aplicatie, de exemplu cum folosim cunostintele de biologie pentru sanatate. Si atunci, prin intermediul materiei Biologie profesorul poate face aplicatii inclusiv de educatie sexuala.

Ads

A doua cale este modificarea programei orelor de consiliere, fostele ore de dirigentie. O parte din aceste ore pot fi alocate educatiei sanitare.

A treia cale este saptamana Scoala altfel, in timpul careia elev pot, prin vizite la clinici de ginecologie, de exemplu, sau prin interactiunea cu specialisti din domeniul medical, sa intre in relatii directe cu medici care sa ii invete ce este de facut si in felul acesta saptamana Scoala altfel ar fi mult mai bine aplicata.

A patra cale este de a modifica fisa postului consilierului scolar, astfel incat el sa se ocupe si de optimizarea comportamentelor elevilor legat de propria sexualitate si de comportamentele de risc sexual la care uneori se expun", a mai spus el.