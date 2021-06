Disciplina Educatie pentru viata, care include si un modul de educatie sexuala, promovata de Ministerul Educatiei. Anuntul facut de Sorin Cimpeanu

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca ministerul va promova disciplina obligatorie Educatie pentru viata, care va include mai multe module, printre care: educatie sexuala, civica, sanitara, pentru alimentatie sanatoasa, rutiera sau de prim-ajutor.

"In Romania, ca de altfel in orice stat civilizat, programele scolare sunt atributul specialistilor din Ministerul Educatiei. Legea educatiei nationale (LEN) prevede la art 65. alin. (4) ca planurile cadru si programele scolare sunt elaborate de catre organismele abilitate ale Ministerului Educatiei. Tot LEN, la art. 5 alin. (1), prevede ca, in domeniul educatiei, dispozitiile LEN prevaleaza asupra oricaror altor prevederi normative. In cazul unui conflict intre acestea se aplica dispozitiile Legii educatiei nationale. Pe aceasta baza legislativa, Ministerul Educatiei isi asuma promovarea unei discipline obligatorii - 'Educatie pentru viata', care sa cuprinda, de la clasa a V-a pana la clasa a XII-a, module obligatorii, adaptate varstei elevilor", a declarat ministrul, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, modulele obligatorii vizate sunt urmatoarele:

- Educatie civica;

- Educatie sanitara;

- Educatie sexuala;

- Educatie pentru alimentatie sanatoasa;

- Educatie pentru prim-ajutor;

- Educatie juridica;

- Educatie financiara;

- Educatie rutiera;

Cimpeanu a aratat ca in cazul in care parintii vor opta expres, in scris, pentru a-si retrage copiii de la modulul de Educatie sexuala, nota finala se va calcula in baza rezultatelor obtinute la celelalte module.

"In acest fel, vom putea armoniza necesitatea unui curriculum adaptat nevoilor societatii actuale si, in special, necesitatilor elevilor, evitand supraincarcarea programei scolare cu un numar excesiv de discipline. Pe principiul orei de religie, in cazul parintilor care opteaza expres, in scris, pentru a-si retrage copiii de la modulul de Educatie sexuala, elevii nu ar avea afectata nota obtinuta la 'Educatie pentru viata', nota finala aferenta disciplinei urmand a fi calculata pe baza notelor obtinute pentru n-1 module", a mentionat ministrul.