Premierul Florin Citu a transmis luni un mesaj elevilor care sustin bacalaureatul:



"Mult succes elevilor care sustin examenul de bacalaureat! "For those about to rock, we salute you"", le transmite premierul elevilor care au inceput sustinerea probelor scrise ale examenului de bacalaureat.

Ads

Examenul national de Bacalaureat 2021 a inceput luni, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Conform ministrului Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, doar 77% dintre absolventii din promotia curenta s-au inscris in aceasta prima sesiune, procentul fiind mai mic comparativ cu cel al elevilor din promotia trecuta care au sustinut examenul.