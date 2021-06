Evaluarea Nationala 2021: Scadere dramatica a numarului mediilor de 10 fata de anul trecut

In 10 judete nu a fost nicio medie de 10 FOTO Unsplash

Au fost deja afisate primele rezultate ale examenului de Evaluare Nationala. Printre primele concluzii conturate, numarul mediilor de 10 a inregistrat o scadere dramatica, anul acesta au fost doar 120, in timp ce anul trecut, 892 elevi au avut lucrari perfecte.

Scaderea ramane spectaculoasa prin comparatie cu oricare din ultimii doi ani, potrivit datelor publicate de edupedu.ro.

In anul 2013, au fost 856 de note de 10, in 2014, 225, in 2015, 456.

In 2016 numarul notelor care confirma excelenta a scazut la 253, a urcat, apoi, in 2017, la 497.

Un nou regres a aparut in 2018, pana la 345 de note de 10, iar in 2019 au fost 459.

Recordul a fost anul trecut, cand profesorii au acordat 892 de 10.

Un record avem si anul acesta, insa unul dramatic, doar 120 de note de 10 apar pe site-ul Ministerului Educatiei, de 7 ori mai putine fata de 2020.

In 10 judete nu a fost nicio medie de 10.

Profesoara Cristina Tunegaru a transmis ca parintii trebuie sa fie mandri de copiii lor si ca trebuie sa-i felicite chiar daca nu au luat 9 sau 10.

"Daca aveti un copil care a terminat clasa a VIII-a, trebuie sa fiti mandri. Nota de la examen nu trebuie sa fie 9 sau 10 ca sa-l felicitati. Pentru ei a fost primul examen national serios, prima incercare.

Copiii acestia au trecut prin toate: programe noi, manuale mereu intarziate, subiecte noi de examen, aproape un an si jumatate in pandemie. Chiar si gramatica s-a schimbat odata cu generatia lor. S-au trezit la mijlocul clasei a opta cu noi subiecte de examen. Si multi copii n-au avut suficient timp sa se pregateasca temeinic. Ei au deschis drumul noilor generatii, ei ne-au pregatit inclusiv pe noi, profesorii.", a scris aceasta pe Facebook