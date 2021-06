Profesorul Florin Nicoara este din nou, de vineri, directorul Colegiului National "Emanuil Gojdu" din Oradea, dupa ce Tribunalul Bihor i-a admis cererea de suspendare a deciziei Inspectoratului Scolar, prin care a fost demis.

"Eu cred ca justitia a facut dreptate. Abuzul inspectorului general si al echipei din Consiliul de administratie a fost cel putin azi dat la o parte, pentru ca nu e normal ca in preajma examenelor sa destabilizezi o scoala doar ca sa te razbuni pe conducatorul ei sau pe scoala insasi sau, cine stie, sa invoci niste motive care nu au nicio legatura legea si normalitatea", a declarat, pentru AGERPRES, profesorul Nicoara.

Chiar daca nu este definitiva, sentinta este executorie. Potrivit hotararii publicate pe site-ul instantei, judecatorii au dispus suspendarea deciziei 3867 din 21 mai, prin care Nicoara a fost demis, pana la pronuntarea instantei de fond.

"Eu am considerat, la fel ca intregul colegiu, ca decizia demiterii directorului Nicoara este nelegala si injusta. Tribunalul Bihor nu a facut decat sa ne dea dreptate. Eu, ca parinte, sper ca aceasta decizie sa nu fie atacata, pentru ca s-a facut destul rau scolii. Ca avocat, nu am nicio emotie, eu nu-mi fac iluzii pentru ca stiu ca va fi atacata. Sentinta, eu cred ca trebuie sa ramana in aceeasi forma, pentru ca este legala. Decizia demiterii a fost una abuziva dincolo de orice inchipuire.

Doar ca sa va dau exemplu a ceea ce inseamna perturbarea activitatii liceului, Inspectoratul Scolar a detasat trei inspectori ca sa ajute directorul adjunct numit in conducerea liceului! In aceasta perioada, cand Colegiul Gojdu este centru de Bac, centru de Capacitate, examen pentru clasa a V-a, logistica este infernala si trebuie asigurata. Au detasat trei inspectori, lucru care este de noaptea mintii," a declarat avocatul directorului, Bogdan Bodea.

Ads

Inspectoratul Scolar i-a imputat directorului Nicoara ca a permis ca o zi pe saptamana cursurile sa fie tinute on-line si ca orele sa aiba o durata de 40 de minute, cu pauze de cate cinci minute, in conditiile in care elevii purtau tot timpul masca.

Avocatul a explicat faptul ca, in primul rand, articolul 15 din Ordinul comun 3235 prevede expres ca unitatile de invatamant preuniversitar pot emite norme proprii prin care sa reglementeze masuri complementare celor prevazute de actul normativ, prevedere legala ignorata de seful ISJ. Ziua on-line precum si durata orei de curs fac parte integranta a orarului inaintat ISJ. Decizia privind desfasurarea cursurilor apartine Consiliului de Administratie al Colegiului, iar nu directorului scolii.

Ads

"Dl Blage (inspectorul scolar general, n.r.) in loc sa atace in instanta acea decizie si sa respecte ordinea de drept (astfel cum am procedat noi) a aruncat intreaga responsabilitate pe director si l-a destituit abuziv. Ziua on-line permite profesorilor ce au probleme de sanatate sa se protejeze iar acestia sunt in numar de 9.

Tot astfel astfel s-au reglementat si situatii speciale precum limba a 2-a straina (pentru care sunt grupati elevi din clase diferite, in functie de limba pentru care opteaza) sau utilizarea laboratoarelor de informatica ce sunt utilizate in comun de toate clasele colegiului. Inspectoratul a recunoscut, pus in fata evidentei, ca nu a prevazut toate consecintele deciziei de destituire. Personal, repet, sunt ferm convins ca este o decizie justa si tin sa le multumesc si celorlalti colegi avocati care au sprijinit acest demers al nostru, a precizat avocatul Bodea.