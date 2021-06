Studiu german: Invatamantul online are asupra elevilor acelasi efect ca vacanta de vara. Randamentul si competentele nu progreseaza

Salile de clasa au fost mai mult goale in acest an scolar. Foto Hepta

Un studiu efectuat de Universitatea Goethe din orasul german Frankfurt a ajuns la concluzia ca invatamantul online (sau la distanta), o obligatie pentru multi elevi in timpul pandemiei, produce sub aspect educational un efect similar celui al vacantei de vara, iar randamentul si competentele elevilor nu progreseaza prin aceasta metoda de studiu, relateaza luni agentia EFE.

"Evolutia medie a competentelor in perioada inchiderii scolilor din primavara anului 2020 se caracterizeaza prin stagnare, cu tendinta de diminuare" a acestora, afirma Andreas Frey, profesor de psihologie pedagogica. "Efectul este similar vacantelor de vara", rezuma el.

Studiul, despre care au scris mai multe mass-media germane, releva o scadere mai pronuntata a competentelor educationale in randul copiilor si adolescentilor proveniti din familii vulnerabile din punct de vedere social. "Diviziunea intre saraci si bogati s-a adancit si mai mult in timpul primelor inchideri ale scolilor din cauza pandemiei", remarca in acest sens Andreas Frey.

Cercetarea a fost intocmita pe baza unor date din intreaga lume referitoare la evolutia pregatirii elevilor in perioadele in care pandemia COVID-19 a impus inchiderea scolilor si trecerea la invatamantul online.