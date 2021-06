TELVERDE pentru reclamarea neregulilor de la Evaluarea Nationala in Bucuresti

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti pune la dispozitia celor interesati o linie TELVERDE - 0800816021 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluarii Nationale.

Potrivit Inspectoratului Scolar, pentru semnalarea problemelor aparute in desfasurarea examenului de Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, in anul scolar 2020 - 2021, in zilele desfasurarii probelor, functioneaza TELVERDE ISMB - 0800816021.

Programul de functionare este de marti pana joi, intre orele 8.00 - 16.00, si vineri, de la ora 8.00 la 14.00.

Si Ministerul Educatiei vine in intampinarea celor interesati si pune la dispozitie TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea unor posibile disfunctionalitati/nereguli identificate la examenul de Evaluare Nationala, in perioada 22 - 25 iunie, in intervalul orar 8.00 - 16.00.

Proba scrisa la Limba si literatura romana se va desfasura pe data de 22 iunie, iar proba la Matematica - pe 24 iunie. Elevii minoritatilor nationale vor sustine proba scrisa de limba si literatura materna pe 25 iunie.

Primele rezultate la Evaluarea Nationala vor fi afisate pe 29 iunie, iar contestatiile vor putea fi depuse pe data de 30 iunie.

Rezultatele finale, dupa contestatii, vor fi afisate pe 4 iulie.