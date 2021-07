Inscrierile pentru admiterea la liceu a elevilor care au sustinut examenul de Evaluare Nationala 2021 sunt programate in perioada 16-22 iulie.

Procedura este extrem de greoaie, necesita atentie maxima, calcule matematice, studierea statisticilor cu rezultatele din anii anteriori si compararea mediilor obtinute de copii la evaluarea din iunie 2021.

Pana ce procesul de inscriere va fi finalizat cu repartizarea la liceu, elevii si parintii trec printr-un adevarat cosmar care dureaza toata luna iulie.





Pasii care trebuie urmati pentru inscrierea la liceu:

. Sub supravegherea dirigintelui se completeaza de mana fisa de inscriere unde se trec datele de identitate ale elevului, liceele si profilele pentru care opteaza.

2. Fiecare liceu si profil are un cod format din trei cifre. Aceste coduri se trec in spatiile predefinite din fisa de inscriere, in ordinea optiunilor, tinand cont de media finala de la examen a fiecarui fiecare elev in parte.

3. Pe fiecare fisa sunt peste 200 de optiuni, iar parintilor si elevilor le este recomandat sa completeze cat mai multe coduri (cel putin 20) pentru a avea certitudinea ca va ajunge la liceul dorit.

4. Documentul este semnat de catre toate partile (parinte/tutore, elev si diriginte), dupa ce aceasta fisa este completata manual, in clasa, sub supravegherea dirigintelui.

5. Fisa este preluata de scoala, iar ulterior un operator va introduce datele manual intr-un program informatic. Este un procedeu greoi, de durata, avand in vedere ca elevii completeaza zeci de coduri, chiar si sute. Cel mai probabil, munca de introducere "in sistem" va fi operata de secretarele scolilor.

6. Exista riscul real ca la introducerea codurilor de catre operatori in baza de data sa apara greseli. Acesta este motivul pentru care, imediat dupa ce procesul s-a finalizat, este printata o fisa martor care este inmanata parintelui.

7. Parintele are obligatia sa verifice daca datele introduse in baza de date coincid cu cele pe care le-a completat el in fisa initiala.

8. Daca apar inadvertente, (coduri scrise gresit, ierarhia liceelor alese schimbata etc) acestea sunt semnalate operatorului de date care are obligatia sa le corecteze direct in progamul informatic.

9. Procesul de inscriere va fi finalizat doar cand parintele/elevul confirma ca datele introduse de operator sunt corecte.

10. Repartizarea computerizata la licee este ultima etapa.

Parintele sau tutorele copilului este obligat sa participe la inscrierea la liceu.

"Ministerul Educatiei nu a facut altceva decat sa prelungeasca agonia unor copii. Este atat de complicata inscrierea incat viitorul copilului meu depinde acum de atentia mea, de calculele pe care eu le-am facut, de feeling si pana la urma de noroc. Daca gresesc o singura cifra in fisa de inscriere, copilul poate ajunge sa studieze cine stie pe unde, poate chiar la mare distanta de casa, in alt oras decat cel de domiciliu. Pe de alta parte este imposibil sa-ti faci niste calcule exacte, comparand media obtinuta de copilul tau cu a altuia pentru ca nu stii unde doreste colegul, care are o medie mai mare, sa se inscrie", sustine mama unei eleve care urmeaza sa se inscrie la un liceu.

Mult criticata este si procedura de inscriere, unde riscul aparitiei unor greseli banale, dar care pot distruge viitorul unui copil, este urias.

"Va dati seama ca un elev va trebui sa completeze pe fisa de inscriere 30, 40 si chiar o suta de coduri aferente liceului si profilului unde vrea sa fie admis. Apoi intreaga procedura va fi reluata de secretara scolii care are de introdus coduri de la sute de elevi in baza de date. Totul trebuie luat din nou la mana sa vezi daca operatorul a gresit sau nu codurile. Pur si simplu stai cu fisa ta in mana si compari cu fisa martor. Daca identifici greseli te duci si te certi cu secretara care a introdus gresit si tot asa. Cati nervi sa ai? Cata rabdare si atentie? Nu inteleg de ce au complicat atat de mult toata aceasta procedura", mai spune mama elevei.

Parintii elevilor care au sustinut in acest an Evaluarea Nationala reclama inclusiv faptul ca de la examenul prorpiu-zis si pana la aflarea clasei unde a fost repartizat este o perioada foarte mare de timp.

Elevul va sti in ce liceu si in ce clasa a fost admis la mai bine de o luna de la sustinera examenului, timp in care va trebui sa faca fata emotiilor uriase. Admiterea la liceul "se joaca" la diferente foarte mici intre elevi, chiar si o sutime consteaza.

Procedura de inscriere la liceu a fost decalata in acest an din cauza schimbarii structurii anului scolar provocata de pandemia de COVID-19, dar si de faptul ca in perioada imediat urmatoare Evaluarii Nationale profesorii au fost implicati in corectarea lucrarilor de Bacalaureat sau in supravegherea elevilor care au sustinut examenul de maturitate.