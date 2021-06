Gradinite deschise toata vara pentru prescolarii din Sectorul 4

Consiliul Local Sector 4 a adoptat, in sedinta de miercuri, un proiect privind gradinite de vara si acordarea de stimulente financiare pentru personal.

"Se aproba desfasurarea proiectului 'Vara in... Gradinita' in perioada 1 iulie - 31 august 2021. (...) Se aproba bugetul necesar pentru plata stimulentelor financiare ale personalului ce va fi implicat in proiect, respectiv 50 ron/tura/cadru didactic, 20 ron/zi/personal nedidactic, 500 ron/luna/responsabil locatie desfasurare proiect si 200 ron/luna/personal administrativ", prevede hotararea.

Proiectul se va desfasura in iulie in gradinitele "Insir-te Margarite" si "Piticot". In august, acesta se va derula in Gradinita "Alba ca Zapada si Piticii" si in cea a Scolii Gimnaziale nr. 129.