Aproape 9.000 de cadre didactice trec prin emotiile examenului de definitivat. Cand vor fi afisate primele rezultate

Proba scrisa a examenului national pentru definitivare in invatamant are loc miercuri, in 42 de centre de examen din tara. Peste 8.800 de candidati au fost admisi sa sustina proba, cei mai multi fiind inscrisi la disciplinele invatamant prescolar in limba romana (3.006), invatamant primar in limba romana (1.378) si educatie fizica si sport (977).

Proba scrisa din cadrul examenului national pentru definitivare in invatamant, sesiunea 2021, se va desfasura incepand cu ora 9.00, in 42 de centre de examen. Proba se va desfasura la 98 de discipline.

Potrivit Ministerului Educatiei, au fost admisi la proba scrisa si sunt asteptati sa participe cei 8.839 de candidati (dintr-un total de 9.370 de candidati inscrisi la inceputul anului scolar).

Candidatii admisi sa sustina proba au indeplinit cumulativ urmatoarele conditii:



- efectuarea unui stagiu de predare in specialitate de cel putin un an

- calificativul pentru anul scolar in curs "Bine" sau "Foarte bine"

- media aritmetica a notelor obtinute la inspectia la clasa si la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Conform Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamant, aprobata prin ordinul de ministru nr. 5.434/2020 si a Procedurii operationale nr. 30.470.01.07.2021, in vederea sustinerii probei scrise, candidatii vor avea acces in salile de examen, cel mai devreme, la ora 7.30 si, cel mai tarziu, la ora 8.00, in baza unui document de identitate valabil. In acest sens, vor fi respectate toate masurile specifice, aplicabile in cazul examenelor nationale, referitoare la normele de prevenire si combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2.

Dupa primirea subiectelor, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depasit numai in cazul candidatilor cu cerinte speciale carora, ca urmare a solicitarii si pentru asigurarea egalitatii de sanse, li s-a aprobat acest lucru.

La fel ca in anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare numar de candidati inscrisi sunt: invatamant prescolar in limba romana (3.006), invatamant primar in limba romana (1378), educatie fizica si sport (977), psihopedagogie speciala (423), limba si literatura engleza (376), respectiv limba si literatura romana (346).

Potrivit sursei citate, elaborarea subiectelor, traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale la solicitarea candidatilor, elaborarea baremelor de evaluare si afisarea acestora, dupa sustinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie. Dupa finalizarea probei scrise, subiectele si baremele de evaluare se vor afisa si la avizierele centrelor de examen.

Primele rezultate vor fi afisate in 21 iulie, in centrele de examen si pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestatiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, in 21 si 22 iulie. Rezultatele finale se afiseaza la centrele de examen si pe site-ul anterior mentionat, in 28 iulie.

Nota la proba scrisa are o pondere de 70% in calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie sa fie de cel putin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, si obiectivul acestui examen national. Prin dobandirea definitivarii in invatamant, cadrul didactic depaseste stadiul de debutant si poate intra pe o ruta ascendenta de profesionalizare.