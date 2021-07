Evaluare Nationala 2021: Un elev a obtinut 5 puncte in plus dupa contestatie: de la nota 3 a luat 8,25. Au fost peste 18.000 de note gresite

In urma contestatiilor depuse dupa publicarea notelor la Evaluarea Nationala din acest an, aproximativ 18.000 de lucrari au fost evaluate gresit, iar notele au fost modificate in plus sau in minus.



Edupedu.ro scrie despre cazul unui elev din Galati care a luat 3 la Matematica, iar dupa contestatie a obtinut 8,25. Este cea mai mare diferenta intre lucrarea corectata initial si cea de dupa contestatii.

Un caz similar este in Bucuresti, unde un elev a luat 5,40 la Limba si Litertatura Romana, iar dupa contestatie a obtinut nota 9,05.

"Imi place sa cred ca profesorii care au avut erori mari de evaluare nu vor mai corecta niciodata", a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Acesta este de parere ca motivul acestor erori ar fi ca profesorii formati pentru a fi evaluatori la examene nu au fost folositi de inspectorat.

La nivel national, peste 12.500 de note s-au majorat dupa contestatii, iar aproape 6.000 au scazut.

Intr-o declaratie la Digi24, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a explicat ca principala problema a evaluarii lucrarilor este subiectivismul si ca acesta trebuie inlaturat. El a spus ca se asteapta ca si la Bacalaureat, dupa contestatii, sa fie diferente si mai mari, decat au fost la Evaluarea Nationala.