Evaluarea Nationala 2021: Au fost depuse zeci de mii de contestatii, cele mai multe la Limba Romana

Un numar de 20.268 de contestatii au fost depuse la probele scrise din cadrul Evaluarii Nationale a absolventilor de clasa a VIII-a, informeaza Ministerul Educatiei.

Numarul total din acest an este in crestere, comparativ cu anul trecut (15.275), dar inregistreaza valori inferioare fata de anii anteriori: 2019 - 21.509 contestatii, respectiv 2018 - 23.761 de contestatii.

Pe probe scrise/discipline s-au formulat:

* Limba si literatura romana - 11.302 contestatii (9,15% din totalul lucrarilor notate)

* Matematica - 8.803 contestatii (7,14% din totalul lucrarilor notate)

* Limba si literatura materna - 163 de contestatii (2,05% din totalul lucrarilor notate).

Cele mai multe contestatii au fost depuse in Bucuresti - 3.513 si judetele Iasi - 1.127, Constanta - 1.070, Dolj - 1.025 si Arges - 867 de contestatii.

Un numar redus de solicitari de reevaluare a lucrarilor s-a consemnat in judetele Mehedinti (90), Caras-Severin (105) si Covasna (124).

Etapa de solutionare a contestatiilor (30 iunie - 4 iulie) este urmata de afisarea rezultatelor finale pe data de 4 iulie.

Etapa speciala a EN VIII 2021 se va desfasura in saptamana 5 - 12 iulie si vizeaza absolventii invatamantului gimnazial care, in contextul masurilor stabilite privind combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, au fost in izolare/carantina sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza examenul sau participa la examenul initial.

Candidatii care au participat la una sau mai multe probe de examen desfasurate in perioada 22 - 25 iunie, dar nu au putut finaliza examenul beneficiaza de recunoasterea acestor probe, arata sursa citata.