Ultima proba a Evaluarii Nationale. Peste 8.000 de elevi sustin examenul la Limba si literatura materna

Peste 8.000 de elevi s-au inscris pentru a sustine ultima proba a Evaluarii Nationale, respectiv cea de Limba si literatura materna. La fiecare dintre primele probe au existat absenti.

Ultima proba scrisa a examenului de evaluare nationala - Limba si literatura materna - are loc, vineri, de la ora 09.00.

Potrivit Ministerului Educatiei, sunt asteptati sa participe cei peste 8.000 de elevi inscrisi. La primele doua probe - Romana si Matematica - au existat peste 7.000 de absenti dintre cei 131.177 de elevi care s-au inscris.

Ca si la celelalte probe, elevii trebuie sa ajunga in salile de examen pana la 8.30.

Timpul de redactare a subiectelor este de 120 de minute (doua ore) calculate dupa cele 15 minute alocate pentru completarea casetei de identificare.

Candidatii trebuie sa aiba la ei un act de identitate si instrumente de scris cu cerneala sau pasta albastra pentru redactarea lucrarilor scrise. Pentru executarea schemelor si a desenelor pot folosi si creion negru.

Probele sunt monitorizate audio-video.

Potrivit Ministerului Educatiei, este interzisa introducerea in salile de examen a oricarui tip de materiale ajutatoare: manuale, dictionare, notite, insemnari, carti, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si a telefoanelor mobile si a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare.

De asemenea, se interzice candidatilor sa introduca in sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia din unitatea de invatamant/centrul de examen in acest scop. Candidatii care refuza depozitarea obiectelor in sala stabilita nu sunt primiti in examen.

La proba de Limba romana a fost eliminat un elev, iar la cea de matematica trei elevi. Toti patru aveau asupra lor telefoane mobile.

Primele rezultate vor fi afisate in 29 iunie, pana la ora 14:00 (in centrele de examen). Rezultatele finale vor fi afisate in 4 iulie.