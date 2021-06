Totul desptre Evaluarea Nationala 2021. Cand se termina examenele, cand se afiseaza rezultatele si cand pot fi depuse contestatii

Peste 131.000 de absolventi ai clasei a VIII-a, dintre care 12.006 in municipiul Bucuresti, sunt inscrisi pentru a sustine Evaluarea Nationala, in sesiunea care se va desfasura in perioada 22 iunie - 4 iulie 2021, informeaza Ministerul Educatiei.

Examenul incepe marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Joi, 24 iunie, se va desfasura proba la Matematica. Proba la Limba si literatura materna va avea loc vineri, 25 iunie.

Primele rezultate vor fi afisate marti, 29 iunie, pana la ora 14,00 (in centrele de examen). Contestatiile pot fi depuse in zilele de 29 iunie (in intervalul orar 16,00 - 19,00) si 30 iunie (in intervalul orar 8,00 - 12,00), acestea putand fi transmise si prin mijloace electronice.

"Candidatii care depun/transmit contestatiile prin mijloace electronice completeaza, semneaza si depun/transmit tot prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, documentele sunt semnate si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora", precizeaza Ministerul Educatiei.

Rezultatele finale vor fi afisate sambata, 4 iulie.

Absolventii invatamantului gimnazial care, in contextul masurilor stabilite privind combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, au fost in izolare/carantina sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu pot finaliza/participa la probele de examen pot sustine aceste probe in etapa speciala, programata in perioada 5 - 12 iulie, precedata de etapa de inscriere (28 iunie - 2 iulie).

"Daca acestia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfasurate in perioada 22-25 iunie 2021. Accesul candidatilor, cu respectarea masurilor de siguranta epidemiologica in vigoare, este permis in intervalul orar 8,00 - 8,30", afirma aceeasi sursa.

Examenul se va desfasura in 3.850 de centre, iar probele incep la ora 9,00, cand candidatii vor primi brosura cu subiectele si hartie stampilata pentru ciorne.

Ministerul Educatiei precizeaza ca la probele scrise ale Evaluarii Nationale - 2021 candidatii primesc subiectele sub forma de brosura, putand sa solicite si pagini suplimentare daca este cazul.

Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecarei probe scrise este de 120 de minute (doua ore) calculate dupa cele 15 minute alocate pentru completarea casetei de identificare.

"Asistentii vor verifica datele inscrise de candidati si vor secretiza caseta. Beneficiaza de prelungirea timpului de lucru, cu maximum doua ore, candidatii pentru care s-a aprobat aceasta solicitare de catre Comisia Judeteana de Organizare a Evaluarii Nationale, in baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare", afirma sursa citata.

Candidatii trebuie sa aiba asupra lor un act de identitate si instrumente de scris cu cerneala sau pasta albastra pentru redactarea lucrarilor scrise, iar pentru executarea schemelor si a desenelor pot folosi si creion negru.

Ministerul Educatiei afirma ca probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisa introducerea in salile de examen a oricarui tip de materiale ajutatoare: manuale, dictionare, notite, insemnari, carti, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si a telefoanelor mobile si a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare.

De asemenea, se interzice candidatilor sa introduca in sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia din unitatea de invatamant/centrul de examen in acest scop.

Totodata, candidatii care refuza depozitarea obiectelor in sala stabilita de comisie in acest scop nu sunt primiti in examen.

"Intrarile/iesirile, precum si sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzator si dezinfectate in mod regulat. In salile de clasa in care se desfasoara probele, locurile se stabilesc astfel incat sa existe intre candidati o distanta de 1 metru unul fata de celalalt, pe randuri si intre randuri. In situatia in care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distantarea maxima posibila. Fiecare persoana care intra in scoala va primi cate o masca la sosire si, daca solicita, si la plecare. Salile de clasa vor avea dezinfectanti pentru maini. In incinta centrului de examen va fi purtata, obligatoriu, masca de protectie. Colectarea mastilor purtate se va face in locuri special amenajate si semnalizate. Este interzis schimbul de obiecte personale. Centrele de examen vor beneficia de asistenta medicala", reaminteste Ministerul Educatiei care subliniaza ca fiecare centru de examen va dispune de echipamente si materiale de protectie (dezinfectanati, masti etc.).

De asemenea, Ministerul Educatiei pune la dispozitia celor interesati o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfasurarea Evaluarii Nationale. Numarul va fi disponibil in perioada 22 - 26 iunie, intre orele 8,00 - 16,00, iar vineri, 19 iunie, intre orele 8,00 -14,00.

Comunicarea rezultatelor obtinute se face anonimizat, atat in centrele de examen, cat si pe site-ul evaluare.edu.ro, respectandu-se Regulamentul general privind protectia datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care inlocuiesc numele si prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba sustinuta.

Media generala obtinuta in cadrul Evaluarii Nationale are o pondere de 80% in calculul mediei de admitere in clasa a IX-a.

"Absolventii clasei a VIII-a isi vor putea continua studiile in invatamantul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toti elevii care au finalizat ciclul gimnazial", afirma Ministerul Educatiei.

Etapa speciala a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a (EN VIII 2021) este programata in perioada 5 - 12 iulie, fiind precedata de etapa de inscriere (28 iunie - 2 iulie).